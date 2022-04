Tuchel regrette le départ de Rudiger : "On a tout essayé avec le club"

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a confirmé les informations selon lesquelles Toni Rudiger partira en juin prochain après l’expiration de son bail.

Tuchel a fait cette annonce après la victoire glanée contre West Ham (1-0), ce dimanche en championnat. Il a déclaré : « Toni, les médias sont sur le coup. La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'a informé de cela lors d'une conversation privée ».

L'article continue ci-dessous

Une perte importante pour Chelsea

« Nous avons tout donné, moi et le club, mais nous ne pouvions plus rivaliser à cause des actions, a-t-il poursuivi. Sans les sanctions, nous pourrions au moins continuer à nous battre, mais nous avons les mains liées. Nous ne le prenons pas personnellement. C'est sa décision ».

Le technicien allemand a ensuite tenu à rendre hommage à son compatriote pour tout ce qu’il a pu montrer durant son séjour chez les Bleus et les prestations qu’il a fournies. "C’est un élément clé et il le restera jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est décevant. Il va beaucoup nous manquer. Il donne du courage dans le vestiaire. Le genre de joueurs dont tout le monde a peur, mais le genre à jouer 50-55 matchs à un niveau exceptionnel".

Tuchel a conclu en avouant qu’il sera très difficile de remplacer Rudiger : « C'est l'un des meilleurs défenseurs depuis un an et demi pour moi. Nous devons donc trouver une autre solution ». L’avenir de l’arrière allemand semble se dessiner du côté de l’Espagne. Comme Goal le révélait samedi, c’est le Real Madrid qui est le mieux placé pour le faire signer.