Tuchel reconnaît le problème et l'Angleterre en fait les frais… Pourquoi le rêve des « Trois Lions » s'est-il effondré ?

Une fois encore, l’Angleterre a frôlé la gloire avant de quitter le tournoi, alourdissant ainsi son palmarès de regrets. Si les « Trois Lions » ont montré un mental d’acier, un esprit combatif et la capacité de renverser la vapeur dans les moments les plus critiques, la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine a mis en lumière un problème plus structurel qu’une simple défaite ; un problème lié à la capacité de la sélection à s’imposer face à ses grands rivaux lorsque les petits détails font la différence entre le vainqueur et le perdant.

Les déclarations sans détour de l’entraîneur Thomas Tuchel ont ouvert un débat sur le véritable niveau de l’équipe d’Angleterre : l’esprit combatif suffit-il à lui seul pour remporter des titres, ou le groupe manque-t-il de la qualité technique et de la polyvalence que possèdent les grandes nations du football mondial ?

Selon lui, l’état d’esprit des Three Lions est certes vendable, mais la constance et la fiabilité dans les grands rendez-vous demeurent introuvables sous pression.

Ces propos ont été tenus lors d’un entretien sans détour accordé après la victoire 2-1 contre la Norvège en quarts de finale, rencontre au cours de laquelle il avait déjà vivement critiqué la prestation de son équipe malgré la qualification, estimant que le score ne reflétait pas la réalité du jeu.

Il a ajouté par la suite, dans des propos tenus àlaBBC : « La maîtrise du jeu et la possession du ballon ne font peut-être pas partie de notre ADN. »

L’effondrement en fin de match contre l’Argentine en demi-finale, qui a privé l’Angleterre d’une place en finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis son sacre historique à Wembley en 1966, a remis sur le devant de la scène les mêmes interrogations qui accompagnent la sélection depuis des décennies.

Cette nouvelle désillusion s’ajoute à une série d’échecs retentissants, dont deux finales perdues à l’Euro et une demi-finale cédée face à la Croatie en 2018, nourrissant l’impression tenace que l’Angleterre reste à la porte de la gloire.

L’abnégation, la combativité et la capacité à créer des moments décisifs méritent d’être saluées, mais elles ne suffisent pas pour remporter des titres, comme le rappelle une nouvelle fois l’expérience anglaise.

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L’Angleterre manque-t-elle de qualité globale ?

Le parcours des Three Lions a reposé sur les performances exceptionnelles de son capitaine Harry Kane et de la pépite Jude Bellingham : sur les 14 buts marqués par la sélection, le duo en a inscrit 12 (six chacun), Marcus Rashford et Anthony Gordon se partageant les deux autres.

En revanche, Tuchel a souffert de l’absence totale de Declan Rice et Bukayo Saka, le duo d’Arsenal, pour cause de maladie et de blessures, ce qui a affecté le système sur lequel il comptait beaucoup.

John Stones, 32 ans, maintient un niveau de performance remarquable, mais le reste de l’effectif se distingue davantage par sa solidité et sa discipline que par sa capacité à faire la différence.

Contrairement à l’Espagne, championne d’Europe et vice-championne du monde, à la France, riche en talents offensifs, ou à l’Argentine, portée par la personnalité exceptionnelle de Lionel Messi, l’Angleterre ne dispose pas de la même profondeur d’élite sur l’ensemble de son effectif.

Conséquence : l’équipe d’Angleterre a souvent vécu de ses éclairs individuels plutôt que d’un collectif dominant. Menée par la République démocratique du Congo en seizièmes, l’équipe a pu compter sur Kane, auteur d’un doublé tardif ; puis, déficitaire face à la Norvège en quarts, elle a été relancée par Bellingham, auteur de deux buts décisifs.

Ces retournements ont mis en lumière la conviction profonde de Tuchel : s’il salue la mentalité de ses joueurs, il pointe sans détour le manque de maîtrise technique collective.

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Des victoires importantes… mais pas convaincantes

La large victoire contre le Mexique au stade Azteca, dans une ambiance exceptionnelle, vaut à l’Angleterre des félicitations, mais une question persiste : cette prestation était-elle vraiment convaincante ?

La réponse est nuancée. Hormis une demi-heure de haut vol en seconde période du match d’ouverture contre la Croatie (victoire 4-2), l’Angleterre n’a pas affiché un niveau de jeu constant digne de ses ambitions de titre.

Elle a même frôlé l’élimination face à la République démocratique du Congo avant que Kane ne vienne à la rescousse.

Malgré l’expérience de Rice et d’Elliott Anderson au milieu de terrain, l’équipe a souffert dès qu’elle a affronté un adversaire capable de dominer la possession et d’imposer son rythme.

Tuchel a lui-même souligné que la possession constituait un facteur décisif dans le football moderne, mais il a admis que cette caractéristique n’était pas inscrite dans l’ADN de la sélection anglaise.

Il a déclaré : « Cette capacité à conserver le ballon et à contrôler le jeu n’est peut-être pas inscrite dans notre ADN, comme c’est le cas chez les Espagnols, les Argentins ou les Brésiliens, et cela constitue également un gros problème. »

Il a ajouté : « Je continue de croire que nos joueurs possèdent suffisamment de qualités ; je le constate chaque jour à l’entraînement et lors de chaque stage. »

Malgré ces atouts, l’équipe peine toujours à imposer son jeu face aux cadors, rappelant la leçon reçue de la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

Il peut paraître dur de réduire l’Angleterre à une équipe qui ne brille que contre des adversaires modestes, mais ses performances dans les grands rendez-vous alimentent encore les doutes.

La statistique la plus cruelle est peut-être que le pourcentage de possession de balle de l’Angleterre n’a atteint que 12 % entre le but d’Anthony Gordon, qui a donné l’avantage à son équipe face à l’Argentine à la 55e minute, et le but décisif de Lautaro Martínez dans le temps additionnel.

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Tuchel doit-il revoir sa philosophie ?

Tuchel a bâti l’équipe d’Angleterre selon le modèle dominant de la Premier League, avec une défense à quatre, un duo de milieux défensifs, Bellingham en meneur de jeu et deux ailiers purs.

Si ce schéma fonctionne en Premier League, il se révèle insuffisant en Coupe du monde, où la précision technique fait souvent la différence.

Si la sélection anglaise possède indéniablement la puissance physique et la rigueur tactique requises, elle manque, en dehors de Kane et de Bellingham, de joueurs capables de faire la différence dans les grands rendez-vous.

Cette lacune constitue le vrai casse-tête de la Fédération anglaise, car les solutions testées ces dernières années peinent à rompre ce cercle vicieux.

Tuchel est arrivé pour incarner l’antithèse totale de Gareth Southgate, qui a mené l’équipe nationale à deux reprises en finale de l’Euro et en demi-finale de la Coupe du monde, mais qui a été critiqué pour sa prudence tactique.

On attendait de l’Allemand qu’il insuffle un esprit offensif plus audacieux et qu’il conduise enfin les Three Lions sur le podium.

Or, le paradoxe est que, menant face à l’Argentine en demi-finale, Tuchel a choisi de reculer et de défendre son avance, adoptant précisément la stratégie pour laquelle Southgate a toujours été critiqué.

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Ces choix sont-ils à blâmer ?

Le technicien allemand a privilégié le pragmatisme au détriment du talent : il a rapidement écarté Trent Alexander-Arnold, laissé de côté Cole Palmer et Phil Foden en raison d’une baisse de forme, et ignoré Morgan Gibbs-White malgré sa saison exceptionnelle avec Nottingham Forest.

À certains moments du tournoi, l’équipe a semblé avoir cruellement besoin d’un joueur comme Adam Wharton, capable de conserver le ballon et de dicter le rythme grâce à la qualité de ses passes et à la diversité de ses solutions.

Bien que le joueur de Crystal Palace n’en soit qu’au début de sa carrière internationale (quatre sélections), il a montré de la maturité dans les grands rendez-vous et a contribué aux titres de son club en Coupe d’Angleterre et en Ligue Europa Conférence.

Le dilemme persiste : peu d’observateurs oseraient écarter Rice ou Elliott Anderson du onze, surtout avec Bellingham, l’un des meilleurs milieux au monde.

Pourtant, les faits imposent à Tuchel de trouver de nouvelles solutions et d’adopter une approche différente, car le système actuel n’a, une fois encore, pas réussi à transformer les ambitions anglaises en exploit historique.