Tuchel, Rafinha et toutes les réactions après Basaksehir - PSG

Un doublé de Kean a offert la victoire aux Parisiens qui ont perdu Neymar sur blessure. Toutes les réactions...

Rafinha (Milieu de terrain du , pour PSG.FR ) : « Nous savions qu'il s'agissait d'un match très important ce soir. On avait besoin de repartir avec ces trois points, d'abord pour la confiance de l'équipe et aussi pour renouer avec la victoire dans cette phase de groupes. C'était un match difficile contre une grande équipe qui sait jouer au ballon, c'est pour ça que ces trois points sont très importants. »

Moise Kean (Attaquant du Paris Saint-Germain, pour PSG.FR) : « Il fallait l’emporter ce soir après la défaite à domicile contre Manchester la semaine dernière. C’est donc mission accomplie ! Je travaille dur et je continue de travailler dur pour aider l’équipe. Je suis très heureux, ces deux nouveaux buts m’apportent de la confiance. Les premières minutes n’ont pas été simples ce soir mais par la suite, nous avons réussi à trouver la faille dans cette défense. Ça n’a pas été un match simple, il fallait rester solidaires, concentrés et patients. »

Thomas Tuchel (Entraîneur du Paris Saint-Germain, pour PSG.FR) : « Lors des vingt-cinq premières minutes, on a manqué de structure, et on a perdu trop de ballons faciles. Nous avons laissé l’adversaire se créer des occasions, être dangereux. C’était mieux ensuite, on a joué plus haut sur le terrain. C’était un match un peu difficile, pas notre meilleur, mais le plus important est d’avoir su rester dans notre match. Nous sommes capables de gagner, nous sommes premiers en , et nous gagnons à l’extérieur en Champions League. Ce n’est pas parfait mais il ne faut pas être trop critique. Il y a de bonnes choses, il faut rester positif pour gagner. »

Layvin Kurzawa (défenseur du PSG, pour RMC Sport) : « On a gagné, c’est ce qu’on voulait faire. Après, dans le jeu, il va falloir qu’on s’améliore. Des choses ont été bonnes, d’autres moins. On joue tous les trois jours, donc on aura le temps de travailler ça pour les matches prochains. Surpris? Non. On savait qu’on allait tomber contre une équipe qui allait mettre de l’agressivité dans le jeu. C’est vrai qu’on manquait peut-être de communication en première période. On a rectifié le tir en deuxième, et ça nous a fait gagner le match (…) Personnellement, j’ai pu travailler. Je me suis fait ma préparation, en fait, pendant ce temps. Je me sens bien, tout simplement. J’ai du coffre et je vais continuer à travailler pour en avoir plus encore ».