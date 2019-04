Tuchel : "Quand tu gagnes toujours on pense que c'est trop facile"

Thomas Tuchel était en conférence de presse avant la réception de Strasbourg. Le PSG peut potentiellement être champion dès ce dimanche.

Sur le groupe

Neymar et Edinson Cavani s’entraînent individuellement depuis plusieurs semaines. Neymar a commencé à courir, et a fait du travail individuel avec le ballon. Edinson fait du travail très intensif individuellement également. Les deux ne seront pas avec l’équipe demain, évidemment. Moussa Diaby a été blessé contre tout comme Marquinhos. Di Maria s’est entrainé mais il n’est pas à 100%. Avec Thomas Meunier on doit décider aujourd’hui après l’entrainement s'il peut être apte.

Le probable titre de champions de ce dimanche

C’est seulement possible si ne gagne pas, ça ne dépend pas que de nous. C’est pour ça qu’il ne faut pas trop réfléchir à cela. Il faut être prêt à gagner car c’est difficile car nous avons beaucoup de joueurs blessés. C’est mieux d’être concentré sur nous-mêmes, ne pas parler et ne pas penser aux conséquences après le match. Je pense que Lille peut et va gagner, car ils jouent avec beaucoup de qualités. C’est difficile pour demain de trouver une équipe demain et ne pas prendre trop de risques.

A 16h, demain, on a une réunion avec l’équipe avant le match et je vais sûrement regarder la première mi-temps. J’ai regardé contre Nantes et c’était un match intensif, avec beaucoup de buts et de pression. Je ne regarde pas le match comme un supporter de Reims…

Je ne pense pas à que ce soit trop tôt dans la saison pour être champions car je peux sentir que si tu gagnes toujours tu arrives à un point où tout le monde pense que c’est trop facile et les autres ne sont pas assez forts. Mais nous sommes forts et nous jouons une bonne saison. Je ne peux pas penser que c’est mieux pour nous d’être champions plus tard. Nous avançons pas à pas, l’équipe montre une mentalité exceptionnelle et c’est important pour moi. Ils jouent toujours avec la même faim.

Sur Bernat

Il a une bonne mentalité. C’est un gars sympathique, très calme et très professionnel. Nous sommes attentifs à sa forme car il n’a pas beaucoup joué avec le Bayern ces deux dernières années. Il travaille beaucoup en prévention avec les kinés, les physios tous les trois jours. C’est son mérite s’il est à ce niveau actuellement. Il est super important pour nous, il joue à plusieurs postes pour nous.

Le prochain mercato

C’est difficile de dire car ne je sais pas encore quels joueurs aimeraient rester ou pas. Aujourd’hui je dirais 3, 4 joueurs en plus ce serait bien.

La gestion des jeunes

Les jeunes doivent mériter de jouer, ce n’est pas un cadeau. Ils doivent montrer avec la deuxième équipe à l’entrainement. Diaby est blessé donc ça peut être une solution. La porte est toujours ouverte pour les jeunes, ils étaient avec nous en Asie l’été dernier.

Je ne sais pas s’ils sont prêts ou non, on doit essayer. J’espère que la prochaine semaine plusieurs joueurs vont venir avec nous. A mon avis il faut gérer ces joueurs avec responsabilité. Mais tout le monde a la possibilité d’intégrer le groupe, il faut être fiable.

Buffon de retour ?

Il sera titulaire demain

La situation de Rabiot

Je ne sais rien de ce qui se passe car cela concerne le joueur et le club. J’ai tout dit à ce sujet. Je peux juste dire que la situation ne va pas changer d’ici à la fin de saison.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges