Tuchel, Puel : les réactions des coachs après Saint-Etienne-PSG

Retrouvez les réactions des coachs après le match entre l'ASSE et le PSG qui s'est soldé par une nouvelle démonstration offensive des Parisiens (4-0).

Claude Puel (entraîneur de l'ASSE) : "Je ne dis pas que je m'y attendais, mais je savais que cette succession de neuf matches allait être difficile. On tire beaucoup sur les mêmes joueurs, mais à un moment donné ce n'est pas suffisant. (...) Il y a un manque de fraîcheur évident. Je trouve que Denis Bouanga a été intéressant aujourd'hui, il a été au-dessus du lot et j'aurais aimé qu'il soit récompensé, mais en ce moment on a très peu de joueurs capables de faire la différence. Les fumigènes et le feu d'artifice ? J'espère qu'on ne sera pas pénalisé, et que l'équipe ne sera pas pénalisée. Elle n'a pas besoin de ça. Des feux d'artifice ? J'en ai déjà vus, mais pas dans un match de football, ou alors à la fin d'un match."

Thomas Tuchel (Entraîneur du PSG) : "C'est une victoire méritée. On s'est créés beaucoup d'occasions, on est allés chercher des ballons très haut. Je suis heureux et félicitation à l'équipe. Paredes ? Il marque toujours pendant l'entraînement et c'était nécessaire qu'il marque dans un match. C'est mérité. Il a pris sa chance pour montrer sa qualité. C'est un joueur qui peut jouer pour nous. C'est impressionnant parce qu'il a montré beaucoup de qualité dans notre jeu. Il a mis de l'intensité, il a gagné beaucoup de ballons. Il est dans une bonne forme et je suis très heureux pour lui. Neymar qui rate son penalty ? Il va frapper la prochaine fois. C'est clair. Et il va marquer encore. Les feux d'artifice ? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était un petit peu trop non ? C'était comme la nuit de la Saint-Sylvestre. La sortie de Thiago Silva ? Il a senti quelque chose. Pas musculaire. Il n'était pas libre. C'était possible qu'il joue le match, mais ce n'était pas le moment de prendre un risque."

Propos recueillis par Benjamin Quarez, à Geoffroy-Guichard.