L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a vivement critiqué son joueur Jed Spence lors du match des « Three Lions » contre le Ghana, mardi dernier, dans le cadre de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldé par un match nul et vierge.

Après un départ prometteur contre la Croatie (4-2) la semaine dernière, les Three Lions ont connu un coup d’arrêt lors de leur deuxième sortie dans le groupe B face au Ghana.

Spence a débuté au poste d’arrière gauche face aux Black Stars, l’un des deux ajustements opérés par le sélectionneur, tandis que Mark Goyeh remplaçait John Stones en défense.

Dans les jours précédant la rencontre, une séquence d’entraînement avait déjà circulé sur les réseaux sociaux, montrant Tuchel réprimandant Spence et lui lançant un sec « Réveille-toi » après une hésitation sur un exercice de passes.

Mardi soir, le scénario s’est répété : le latéral gauche de Tottenham a de nouveau essuyé la colère de son entraîneur. En seconde période, Tuchel a plusieurs fois hurlé le nom de Spence, manifestement furieux de le voir renoncer à un débordement sur l’aile.

Alors que le latéral levait les épaules, l’Allemand lui a lancé : « Passe et cours ! », avant de s’éloigner, manifestement contrarié, rapporte le quotidien britannique Metro.

Tuchel a finalement remplacé Spence par Niko O’Reilly à la 65e minute.

Les Three Lions n’ont cadré leur premier tir qu’à la 57^e minute et ont manqué l’occasion de valider leur billet pour les phases à élimination directe.

Malgré tout, Tuchel a appelé au calme avant le dernier match de groupe face au Panama, programmé dimanche.

Interrogé sur le message qu’il souhaitait adresser aux supporters, Tuchel a répondu : « Ne vous inquiétez pas, nous essaierons toujours de gagner nos matchs. Nous avons essayé aujourd’hui. »

Il a ajouté : « L’enthousiasme, l’énergie et l’esprit d’équipe étaient évidents. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même. »

« Nous sommes dans un groupe extrêmement difficile, a-t-il poursuivi. Nous avons joué un premier match compliqué, puis un deuxième tout aussi ardu. J’ai vu d’autres rencontres dans d’autres groupes qui n’étaient pas de ce niveau, c’est la réalité. »

Il a poursuivi : « La rencontre face au Panama ne sera pas facile. Cette équipe est peu connue, mais elle a été très solide contre le Ghana ; notre groupe est donc très relevé, et nous le savions. »

Il a conclu : « Cette situation nous pousse dans nos retranchements de plusieurs manières, ce qui nous sera bénéfique dès l’entrée en lice dans les phases à élimination directe. »