Tuchel perd son sang-froid à cause de Spence… et le joueur réagit froidement

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a de nouveau perdu son sang-froid face à Jass Spence, le défenseur latéral des « Three Lions », lors du match contre la République démocratique du Congo mercredi dernier, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Menés 1-0 par la République démocratique du Congo à un quart d’heure de la fin, les « Three Lions » ont renversé la vapeur grâce à un doublé d’Harry Kane, validant leur billet pour les huitièmes de finale où ils défieront le Mexique.

Tuchel a déjà critiqué à plusieurs reprises le latéral de Tottenham au cours de la compétition, allant jusqu’à le tacler verbalement dans des vidéos largement diffusées, tournées à l’entraînement et lors du match contre le Ghana en phase de groupes.

Son tempérament impulsif sur la touche s’est illustré tout au long du tournoi, notamment lors de l’entrée en lice contre la Croatie.

Il a fallu des cris répétés de Tuchel et plusieurs changements pour réveiller les siens après l’ouverture du score congolaise dès la 7^e minute.

À un moment donné, alors que Spence effectuait une remise en touche et renvoyait le ballon vers l’arrière, les micros placés au bord du terrain ont capté la voix de Tuchel en train de crier : « Allez ! Il y a un attaquant seul face à un défenseur ! Joue vers l’avant ! », selon le journal « Daily Mail ».

De son côté, le jeune joueur de 25 ans a réagi avec indifférence : il a haussé les épaules, écarté les bras en regardant derrière lui d’un air désinvolte, puis s’est éloigné lentement.

Lorsque Spence a perdu le ballon dans le dernier tiers du match, Tuchel a immédiatement fait entrer Iberechi Eze, un geste qui indiquait qu’il avait perdu patience avec le joueur des Spurs.

Polyvalent, capable d’évoluer aux deux postes d’arrière latéral, Spence a été aligné hier à droite contre la République démocratique du Congo, en raison des blessures de Reece James et Jarell Quansah.