Tuchel : "On veut boucler le transfert de Paredes ce week end'

Le coach du PSG était en conférence de presse avant la réception de Rennes. Mercato et la blessure de Neymar ont été les centres d'intérêts.

Sur l'évolution de Marco Verratti

Marco Verratti s’entraine individuellement et a commencé les soins, il se sent beaucoup mieux mais pas de possibilité de s’entrainer avec le ballon, sur le terrain. Il peut courir sans douleur et tout le monde travaille dur avec lui pour que l’évolution soit la meilleure possible.

Sur le groupe

Kimpembe s’est entrainé pendant la semaine, il a tout fait avec nous, il avance bien. On doit décider après l’entrainement s’il peut commencer demain ou s’il doit rentrer en cours de jeu.

Sur Neymar et son indisponibilité

Le club a communiqué les détails de la blessure. Il a commencé ses soins et nous devons attendre cette semaine le traitement. Cela dépend de l’évolution dans les prochains jours, c’est trop tôt pour dire exactement que faire. Tout est possible, dans une semaine on en saura plus.

Je suis triste de la situation, lui aussi. Marco d’abord, puis lui. Ce ne sont pas des joueurs avec des qualités énormes mais extraordinaires. Ils nous manquent mais c’est notre défi de trouver des solutions. On n’a pas de joueurs qui puissent jouer comme eux, qui les remplacent parfaitement mais nous sommes une équipe forte et on doit le montrer. J’ai confiance en cela.

Je n’ai pas l’impression que cela ait affecté mes joueurs. Nous sommes un groupe très fort, depuis quelques semaines on a fait un très bon développement. On s’entraine très bien, avec beaucoup d’énergie, beaucoup de sérieux. Les deux manquent à leurs coéquipiers, bien sûr, mais en même temps j’ai l’impression que tout le monde peut prendre ses responsabilités, continuer de jouer pour gagner.

Sur la rencontre

Ils défendent très bien, c’est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et spécialement très dangereuse avec leurs attaquants, sur les ailes. Ils ont beaucoup de qualités, vont vite et sont forts, notamment en contre-attaque. C’est notre défi de continuer de jouer avec notre qualité, avec le ballon. On doit se protéger contre les contre-attaques.

Le poste de latéral droit

Bernat, Marquinhos, Thiago Silva et Kehrer qui ont joué ensemble, de façon homogène. Ils sont très fiables, j’ai énormément confiance en lui. En même temps Thomas Meunier a fait beaucoup de bons matches pour nous, il a une bonne influence offensivement. Ce sont des joueurs différents c’est pour ça qu’il est difficile de dire qui est le numéro 1 ou 2. Cela dépend de la physionomie du match. Dani Alves est le numéro 1 au milieu, il n’est pas un latéral droit pour le moment.

Les coups de pieds arrêtés

J’ai l’impression qu’on défend très bien avec nos coups de pieds arrêtés. On a beaucoup d’occasions, par exemple contre Strasbourg les coups de pieds arrêtés étaient nos meilleures occasions. On manque de chances, de qualités dans la finition. À mon avis ce n’est pas une question de la qualité de notre entraineur (sourires).

Le transfert imminent de Paredes

Nous voulons Leandro avec nous et il veut jouer pour nous. Ce n'est pas terminé (les négociations). On veut terminer ce transfert pendant le week end.

Dani Alves et sa polyvalence

Dani Alves peut jouer dans les buts ou numéro 9 et ce sera avec qualité. La seule chose qu’il faut faire c’est de le prévenir 2h avant (rires).

Jesé, nouvelle opportunité ?

Jesé a mérité de jouer quelques minutes. J’ai expliqué mercredi pourquoi il a joué et il a mérité. Mais ce n’est pas le moment d’essayer de grandes choses, surtout individuelles. Il faut améliorer les automatismes, faire mieux, nous stabiliser. Mais tout le monde a la possibilité de jouer.

La rotation des joueurs et la pleure de la blessure

Ma seule question c’est comment on joue contre Rennes, puis Lyon. Le match contre Manchester va arriver et on verra. Je répète, le groupe est très fort et est capable de gérer la situation sans Verratti et Neymar.

Sur le rôle de Buffon

Parce que je ne suis pas préparé pour cette question je pourrais blesser pleins de gardiens. Gigi fait partie des plus grands gardiens, c’est une légende. C’est un réel plaisir de travailler avec lui. On peut sentir tous les jours pourquoi il est devenu cette légende. Il ne fait aucune différence dans le traitement des gens. Il est toujours en train de sourire, c’est un vrai modèle, il explique comment être toujours concentré, être en forme. Il est très aimable avec tout le monde. À Orléans quand il est rentré en remplacement d’Areola, il pleuvait des cordes et il n’avait qu’un T-shirt, il y est allé sans se plaindre. On peut le mettre sur le terrain Il est complètement fiable.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges