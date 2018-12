Tuchel, Neymar et la Ligue des champions : les confidences de Thilo Kehrer (PSG)

Le défenseur parisien s'est confié à Téléfoot. Il a notamment parlé de Thomas Tuchel, de Neymar et des chances du PSG en Ligue des champions.

Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance de Schalke 04, le défenseur Thilo Kehrer (22 ans) s'est confié à Téléfoot ce dimanche matin. Il a notamment dit tout le bien qu'il pense de son entraîneur, Thomas Tuchel.

"Il est très communicatif avec les joueurs et le staff, il aime travailler en détails. Tactiquement, on fait beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le début, on est sur une bonne route avec l’équipe, le coach et tout le staff", a confié Thilo Kehrer.

"Neymar est-il heureux à Paris ? Oui"

À propos de Neymar, le défenseur allemand a déclaré : "On sait que Neymar est très important, et on voit en plus qu’il travaille bien avec toute l’équipe. Avec lui, ça ne peut être que très bien. S’il est heureux à Paris ? Oui." À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

OM, le constat musclé de Jacques-Henri Eyraud : "Catastrophique"

FC Barcelone, Jordi Alba : "Ousmane Dembélé doit s'améliorer en dehors du terrain"

Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

Thilo Kehrer assure que le Paris Saint-Germain n'est "pas encore à 100%" de ses capacités. "Mais on est déjà très bien et on a beaucoup progressé, j’ai confiance en notre équipe. On peut aller loin en Ligue des champions", a-t-il conclu.