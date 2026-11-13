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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a mis en garde ses joueurs contre la répétition des erreurs commises face à l'Argentine, s'ils veulent s'imposer contre l'Espagne. Il a insisté sur la nécessité d'aborder la rencontre avec un état d'esprit offensif et de prouver leur capacité à l'emporter face aux grandes sélections.

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L'Angleterre se prépare à passer un test extrêmement difficile sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano, dimanche, face à l'Espagne, championne du monde, qui affiche une série record de 43 matches consécutifs sans défaite.

L'équipe d'Espagne s'était déjà imposée face à l'Angleterre en Ligue des nations sur la pelouse de Wembley, mais la confrontation attendue à Madrid se transforme en match décisif qui désignera le leader du groupe, selon le journal britannique « Mirror ».

Tuchel estime que l'Angleterre doit aborder la rencontre avec un état d'esprit offensif, tout en croyant en sa capacité à battre l'Espagne, en s'appuyant sur ses propres points forts.

Et cela ne s'arrête pas là : il s'agit aussi d'avoir la confiance nécessaire pour dominer les meilleures sélections, et d'envoyer un message clair pour l'avenir, à savoir que l'Angleterre est capable de s'imposer face aux grands adversaires.

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Tuchel a déclaré : « C'est un stade immense et une occasion exceptionnelle. Nous allons affronter une sélection qui a oublié comment on perd, et cela exige donc d'abord de livrer une prestation du plus haut niveau. Si nous y parvenons, cela nous donnera un énorme élan moral. »

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Il a ajouté : « On ne peut pas considérer la victoire comme acquise lorsqu'on joue face à l'Espagne sur ses terres, mais je pense que l'état d'esprit est extrêmement important. Nous avons remporté la victoire aujourd'hui, ce qui rend l'approche de ce match totalement différente de ce qui se serait passé si nous ne l'avions pas emportée. »

Il a poursuivi : « C'était la première étape, et il est maintenant important que nous jouions avec le même état d'esprit que celui dont nous avons fait preuve sur notre pelouse, que nous prenions l'initiative de les attaquer, et que nous essayions de transformer le match en une confrontation physique, en imposant nos points forts à l'adversaire. C'est ce que nous voulons voir. »

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Il a enchaîné : « Personne ne peut prédire le résultat d'un match de football, mais il est important que nous affichions l'état d'esprit dont tu parles, ainsi que l'esprit combatif, et nous le ferons. Je suis totalement convaincu de notre capacité à offrir cela. »

L'Angleterre avait réalisé un parcours remarquable en Coupe du monde, avant que ses espoirs ne s'évanouissent avec la défaite face à l'Argentine en demi-finale, après que ses joueurs eurent reculé et perdu leur capacité à prendre l'initiative, finissant par s'incliner devant l'adversaire.

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Mais la sélection anglaise a depuis réussi à battre la France lors du match pour la troisième place, avant de s'incliner face à l'Espagne sur le score de 2-3 à Wembley, puis de dominer la Tchéquie et d'écraser la Croatie 7-0 à Rijeka, avant de signer une nouvelle victoire face à la sélection croate, dirigée par Slaven Bilić, jeudi soir à Wembley.

Tuchel estime que l'Angleterre a franchi « de grands pas en avant depuis l'été », et qu'elle a réussi à atteindre le match final auquel elle aspirait, ce qui fait de la prochaine confrontation une grande occasion qui impose une pression considérable aux joueurs.

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Le technicien allemand a déclaré : « Nous devons repousser les limites de nos capacités et savoir où nous en sommes réellement. Nous avons tous le sentiment que nous méritions un meilleur résultat lors du premier match, et nous voulons donc récupérer ce que nous avons perdu lors de cette deuxième confrontation. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons atteint le niveau requis, et que nous sommes prêts à l'emporter dimanche. Je sais ce que cela exige, et personne ne peut absolument garantir le résultat, mais j'estime que c'est le moment opportun pour mesurer l'ampleur des progrès que nous avons réalisés, pour repousser les limites de nos capacités, et pour prouver que notre projet est capable de réussir. »

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Tuchel considère également que la force de l'Espagne peut susciter de l'inquiétude, mais qu'elle n'en fait pas un adversaire imbattable, soulignant que la précédente confrontation à Wembley avait été équilibrée, et que Harry Kane avait manqué un penalty alors que le score indiquait un avantage espagnol de 2-1, ce qui avait donné à l'Angleterre une réelle occasion de revenir.

Tuchel a ajouté : « Nous avons mis un certain temps à entrer dans l'ambiance du match, et notre entame a peut-être été la pire de toutes, après avoir encaissé un but précoce face à une sélection qui dégageait une grande confiance. Mais dès que nous avons retrouvé notre énergie et commencé à jouer avec la même force qui nous a conduits à inscrire le but de l'égalisation, nous sommes devenus plus forts. »

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Il a enchaîné : « Nous avons livré une seconde période très bonne, et il est étrange que Harry ait manqué le penalty. C'était peut-être ce moment décisif pour nous, car nous avons été très forts ensuite, et nous méritions de mener 3-1. Il était alors très difficile pour l'adversaire de revenir face à nous ce jour-là. »

Il a poursuivi : « Nous avons commis un grand nombre d'erreurs individuelles lourdes de conséquences dans notre moitié de terrain lors de ce match, mais si nous analysons en profondeur les rencontres, même les matches de l'Espagne, nous constaterons qu'elle a commis certaines erreurs décisives dans ses passes face à la Croatie, sans pour autant être punie. »

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Il a ajouté : « L'Espagne a laissé son adversaire se créer de nombreuses occasions dangereuses face à la Croatie, et pourtant elle a fini par décrocher la victoire. C'est pourquoi il n'existe aucune sélection imbattable. »

Tuchel a conclu ses propos en disant : « Nous devons livrer une prestation exceptionnelle, nous jouissons d'une grande confiance et nous progressons constamment. Je pense que nous avons atteint exactement l'étape à laquelle nous aspirions, et nous avons le sentiment d'avoir une occasion de récupérer ce que nous avons perdu lors de la dernière confrontation. »