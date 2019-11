Tuchel : "Le Bayern ? Cela ne m’intéresse pas"

Le coach parisien a réagi ce mardi à la rumeur qui l’annonce comme possible successeur de Niko Kovac au Bayern Munich.

Le poste d’entraineur du est vacant depuis le week-end dernier et la démission de Niko Kovac. Après avoir placé l’inexpérimenté Hansi Flick à ce poste à titre intérimaire, les dirigeants bavarois sont en train de rechercher activement un technicien de renommée pour prendre la relève. Et parmi leurs cibles figurent un certain Thomas Tuchel.

Selon les médias allemands, l’état-major munichois a même passé un coup de fil à l’entraineur du PSG pour lui proposer cette prestigieuse responsabilité. Rien n’a filtré concernant la réponse donnée par le technicien allemand, mais on peut la deviner au vu de la réaction que ce dernier a eue ce mardi en conférence de presse lorsque le sujet a été évoqué.

« Ça ne m'intéresse pas car je suis l'entraîneur du PSG. J'ai un contrat, a-t-il affirmé sur un ton presque agacé. J'ai aussi un contrat pour la saison prochaine et je ne peux pas penser une seule minute à d'autres clubs ». Une réponse claire et nette et qui ne laisse aucun doute concernant ses intentions à court et moyen terme. Elle devrait aussi mettre un terme au débat. Du moins, temporairement.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Tuchel est mentionné comme possible entraineur du Bayern. Il avait déjà été dans le viseur dans le géant allemand il y a deux ans suite au limogeage de Jurgen Klopp. Il avait même Pep Guardiola pour une longue discussion alors que ce dernier était encore en poste du côté de l’Allianz Arena.