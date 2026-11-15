Tuchel : l'Angleterre a montré son vrai visage face à l'Espagne, et je ne comprends pas la raison de la double sanction

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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a exprimé sa grande satisfaction après la victoire spectaculaire face à l'Espagne sur le score de 3-2, affirmant que son équipe avait livré une prestation exceptionnelle et mérité ce succès, après avoir imposé sa supériorité durant la majeure partie de la rencontre disputée au stade Metropolitano lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Tuchel a déclaré à la chaîne « ITV Sport » après la rencontre : « Une prestation remarquable, une victoire méritée, nous avons globalement été la meilleure équipe et nous avons livré une performance impressionnante du début à la fin », saluant le courage, la qualité et l'esprit combatif dont ses joueurs ont fait preuve face à la sélection espagnole.

Le technicien allemand a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « C'était une performance aboutie, nous avons tout donné et nous avons été courageux, et sur le plan du moral, de l'énergie et de la qualité footballistique, tout était au plus haut niveau », insistant sur le fait que la sélection anglaise avait abordé le match de la manière requise et s'était concentrée sur le fait de donner le meilleur d'elle-même.

Tuchel est revenu sur la décision d'expulser Elliot Anderson et d'accorder un penalty en faveur de l'Espagne, affirmant : « Le carton rouge et le penalty, c'est toujours une grande décision, et je veux comprendre pourquoi la sanction a été double. », en référence à sa contestation du fait que le joueur ait été sanctionné d'une expulsion et d'un penalty accordé en même temps.

Le sélectionneur de l'Angleterre a expliqué que son équipe avait affronté une demi-heure difficile après l'infériorité numérique, mais qu'il ne voulait pas en faire le cœur de son propos sur le match, ajoutant : « À partir de là, ça a été 30 longues minutes, mais je ne veux pas me focaliser là-dessus, il y a eu beaucoup de choses positives durant les 60 premières minutes. »

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Il a poursuivi : « Une demi-heure paraît comme deux heures face à une équipe pareille, surtout quand on joue à dix, c'est comme ça, et sans le carton rouge nous aurions été des vainqueurs incontestables », estimant que l'Angleterre aurait été en mesure de conclure la confrontation de façon plus tranquille si elle avait terminé le match au complet.

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Tuchel a affirmé que ses joueurs méritaient la victoire après avoir conservé leur concentration malgré la pression espagnole dans les dernières minutes, et il a déclaré : « Nous l'avons mérité, nous nous sommes concentrés sur notre prestation et notre attitude, et je ne peux pas assez féliciter l'équipe pour ce qu'elle a produit. »

Le directeur technique a salué le gardien James Trafford, qui a contribué par ses arrêts à préserver l'avance de l'Angleterre durant les tentatives de retour de l'Espagne, en affirmant : « Il a réalisé une magnifique double parade, il a livré un match remarquable. »

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Au sujet du message qu'adressait cette victoire quant au caractère de la sélection anglaise, Tuchel a indiqué que l'équipe avait montré sa véritable trempe et sa capacité à surmonter les défis, soulignant : « Nous avons montré notre véritable trempe et nos capacités, nous sommes toujours prêts à repousser nos limites. »

Le technicien allemand a évoqué la progression de la sélection ces derniers temps, soulignant que ce que les joueurs ont montré lors des deux derniers rassemblements était impressionnant, même si l'équipe n'était pas satisfaite de son meilleur résultat obtenu en Coupe du monde depuis 60 ans, selon ses propres termes (la troisième place).

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Lorsqu'on lui a demandé si la victoire face à l'Espagne représentait sa meilleure prestation depuis sa prise de fonctions, Tuchel a répondu par l'affirmative, expliquant : « Compte tenu des circonstances, de l'équipe que nous avons affrontée et de l'endroit où nous avons joué, oui. »

Malgré cette victoire importante, Tuchel a refusé de considérer que l'Angleterre avait déjà tracé son chemin vers le sacre en Ligue des nations, soulignant que la prochaine mission serait plus difficile, et il a déclaré en réponse à une question concernant les chances de remporter le tournoi : « Maintenant, il faut gagner en quart de finale. »

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Il est à noter que l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations en tête de son groupe avec 15 points, devançant à la seule différence de buts la sélection espagnole, deuxième du classement.