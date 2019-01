Tuchel : "Je suis un peu nerveux concernant le 6"

À la veille de la réception de Guingamp en Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel a répété son inquiétude au sujet du n° 6 que le PSG doit recruter.

Sur le groupe

Tous les joueurs sont disponibles, sauf Kimpembe qui est blessé à l'aine, on doit attendre quelques jours pour voir. Verratti, Di Maria et Marquinhos sont prêts, mais nous devons voir comment gérer leur temps de jeu, avec le décalage horaire par exemple. Il faut prendre une décision et être attentifs.

La rencontre face à Guingamp

Pour moi, Guingamp a changé des choses -l'entraineur tout d'abord- et ils ont gagné leurs trois derniers matches. Ils ont gagné et ont davantage confiance. Ils se sont améliorés défensivement, je m'attends à un match avec peu d'espaces, on devra jouer vite, développer notre jeu et nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. On devra être structuré dans chacune des situations.

La situation de Lassana Diarra

On a cherché un 6 l'été dernier et on n'a pas trouvé. Maintenant, c'est l'hiver et la situation de Lass n'est pas à 100% négociée et réglée avec le club. Il n'est pas avec nous à l'entrainement. Avec lui et Adrien Rabiot, il nous manque deux milieux défensifs. Je suis un peu nerveux. À ne pas rater Portrait - Qui est Jean-Clair Todibo, grand espoir de Toulouse et futur joueur du FC Barcelone ?

Le rôle de Neymar

Je dois m'entretenir avec Neymar, pour déterminer si c'est une bonne chose qu'il joue tous les matches ou pas. Il est revenu en bonne forme et avec un bon état d'esprit, même s'il n'est pas encore à 100%. On doit ménager son temps de jeu. C'est possible de faire un plan sur les trois matches (Pontivy en Coupe de France, Guingamp en Coupe de la Ligue puis Amiens en Ligue 1) mais pas plus loin. C'est bien qu'il soit revenu, qu'il ait joué. C'est important pour moi que les joueurs ne choisissent pas leurs matches, en fonction de leur importance supposée. On doit jouer chaque match avec la même envie.

J'ai le sentiment qu'il est très, très heureux. Il est très professionnel et très décisif. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, il a été décisif. Quand on regarde les statistiques, on ne peut que constater cela. Nous sommes très satisfaits de ses entrainements, nous regardons ses données GPS. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand il joue avec un bon état d'esprit, avec la faim, c'est bon pour tout le monde.

Qui sera dans les buts ?

Je n'ai pas encore décidé qui jouera dans les buts. Je dois parler avec Areola, Buffon et l'entraineur des gardiens.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges