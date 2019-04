Tuchel : "Je ne suis pas le père de Neymar..."

Tuchel était en conférence de presse à la veille de la finale de CDF face à Rennes. Il a répondu, agacé, aux nombreuses questions sur son bilan.

Saison ratée ?

"D’abord on joue ensuite on réfléchit à cela. Ce n’est pas le moment de réfléchir à un match perdu avant de l’avoir joué. Je ne pense qu’à ce match, je ne peux pas donner de réponses concernant un bilan."

Sur le déplacement de Neymar en pour un anniversaire

"Je suis l’entraineur pas le père, ni la police ou un détective. Il était à l’entraînement hier et aujourd’hui."

La gestion de ses hommes : bonne ou mauvaise ?

"C’est toujours dangereux mais c’est une finale pas un match du championnat. On a eu beaucoup de joueurs blessés qui sont revenus : Cavani, Di Maria, Neymar. Marquinhos a fait un match, Thiago Silva va essayer de s’entrainer, tout comme Verratti, on prendra la décision à la fin. On doit prendre cette responsabilité, d’un côté on doit prendre ces risques parce que c’est une finale mais d’un autre je dois penser aux 90 minutes ou peut-être 120. Je ne peux pas commencer avec des joueurs qui ne peuvent pas jouer tout le match. Il faut prendre la décision après l’entrainement, si les joueurs peuvent commencer aussi.

"Il faudra poser la question demain soir. C’est plus facile pour moi de répondre si j’ai pris les bonnes décisions au cours de la saison. Notre objectif est d’être champions de mais également de gagner la , c’est une coupe importante dans tous les pays. Ce n’est pas le moment de réfléchir si on a fait une bonne saison. C’est une finale, un match décisif et on doit être préparés pour ça.

"On gagne la ligue avec 17 points d’avance. Tout le monde pense que c’est facile mais ça ne l’est pas. Depuis les premières journées les joueurs ont gagné, gagné, gagné. Tout le monde s’attend à ce qu’on gagne et si c’est le cas on est la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs. La plus grande pression vient de nous, le staff et moi. Au PSG on est là pour gagner."

La prolongation de Buffon

"Un jour avant la finale ce n’est pas le moment de parler des joueurs qui vont prolonger. Je ne vais pas dire, on attend l’entrainement de ce soir pour décider qui sera dans les buts."

La découverte du Stade de France

"Je suis très heureux d’être ici, c’était un objectif pour moi. J’étais venu ici en tant que visiteur lors d’un France- . C’est toujours une chose spéciale d’entrer dans un stade sans spectateurs avant. Ça me fait réfléchir, me fait dire que j’ai beaucoup de chances de vivre cela, d’être entraineur, je suis reconnaissant. Le dernier entraînement dans un stade est toujours un moment spécial."

Le parcours de Rennes

"Rennes mérite d’être en finale. Ils ont fait de beaux matches en Europa League, contre nous au Parc des Princes ils ont eu une bonne possession de balle, ont pressé haut. Ils sont capables de jouer de manière très fluide, c’est une équipe offensive. Ils sont toujours dangereux, avec beaucoup de talent comme Ben Arfa qui est libre au milieu. On devra défendre de manière très serrée."

Plusieurs joueurs-clés au sein de l’effectif

"À mon avis les joueurs apprennent et les statuts changent toujours. On a des joueurs comme Mbappé qui n’a pas été blessé, fiable, décisif pour nous. Son statut grandit, il aime ça et il est prêt. Il y a plusieurs joueurs-clés et c’est l’effort de toute l’équipe. C’est absolument nécessaire de montrer demain que nous sommes capables de jouer et défendre ensemble."

La préparation de ce match

"Nous sommes habitués des blessures, ces dernières semaines. On avait des exercices de 14 joueurs et là nous sommes vingt (rires). Je ne suis pas tendu c’est juste que ce n’est pas le moment de parler d’autre chose que de Rennes et cette finale. On doit rester calme, ne pas faire des choses différentes de d’habitude. Demain on doit montrer une performance solide."

Sabrina Belalmi, au Stade de France