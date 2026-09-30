L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a reconnu regretter de ne pas avoir pris contact avec les joueurs de Manchester City présents dans l'effectif anglais avant le coup d'envoi du match contre la République tchèque, quelques heures seulement après la confirmation par la Premier League d'un verdict de culpabilité prononcé contre le club pour de graves infractions financières.

L'équipe d'Angleterre est revenue avec une victoire précieuse du fief de la République tchèque (2-0), hier mardi soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA, après sa défaite lors de la première journée contre l'Espagne (3-2).

Malgré ces nouvelles fracassantes, susceptibles d'ébranler les joueurs de Manchester City présents dans le rassemblement de l'équipe d'Angleterre — Elliot Anderson, Marc Guéhi et Nico O'Reilly, qui a voyagé avec le groupe —, Tuchel a révélé après le coup de sifflet final que les charges, au nombre de plus de 115, n'occupaient pas son esprit.

Tuchel a déclaré à la radio « BBC 5 Live », en réponse à une question sur le fait de savoir s'il avait parlé à Guéhi, Anderson et O'Reilly : « J'ai mauvaise conscience maintenant. En réalité, je ne l'ai pas fait, parce que je me concentre uniquement sur tout ce que nous devons gérer ici et sur la préparation de l'équipe. »

Les supporters se sont interrogés sur ce qui avait particulièrement attiré l'attention de Guéhi et O'Reilly, après que des photos les ont montrés dans le stade de la Fortuna en train d'écouter un enregistrement audio sur l'un de leurs téléphones portables.

Bien que ce que les joueurs écoutaient — s'ils écoutaient bien quelque chose — n'ait pas été confirmé, le directeur général du club, Ferran Soriano, a diffusé une vidéo partagée avec les 1 000 employés de l'organisation, dans laquelle il affirmait l'innocence du club au milieu d'une « théorie du complot » en Premier League.

Après le coup de sifflet final à Prague, Tuchel a également laissé entendre, selon le journal « Daily Mail », que Jude Bellingham pourrait succéder à Harry Kane comme futur capitaine de l'équipe d'Angleterre.

Bellingham a récupéré le brassard de capitaine lorsqu'il a remplacé le capitaine Kane à 20 minutes de la fin du match.

Interrogé ensuite sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un aperçu de l'avenir, le sélectionneur de l'Angleterre a répondu : « Si tu es le capitaine de l'équipe à la fin de ces matches, tu peux certainement devenir le capitaine permanent. »

Il a ajouté : « C'est une récompense. C'est une bonne chose. Je crois qu'il aime être avec nous en ce moment. C'est ce que je ressens. »

Il a poursuivi : « Nous avons un peu parlé aujourd'hui de son rôle, et nous avons dit que 30 minutes seraient peut-être suffisantes, car il n'a pas joué durant cette courte période de matches cette saison. Il l'avait déjà fait auparavant, mais pas cette saison, donc nous ne voulions pas être les premiers à tenter le coup. »

Il a continué : « Mais même sur ce court laps de temps, on peut voir qu'il est confiant et même heureux d'apporter son aide depuis le banc. »

Tuchel a également révélé que Bellingham avait signalé une légère blessure à la fin du match, sachant que l'équipe d'Angleterre jouera en Croatie samedi, puis recevra la République tchèque mardi prochain.

Tuchel a conclu ses propos : « Nous espérons que ce ne sera pas grave et qu'il sera disponible pour la sélection. »



