Tuchel fustige le nouveau format de la Ligue des Champions

Le manager de Chelsea pense que la Ligue des Champions a évolué dans le sens négatif et qu'elle ne diffère pas trop de la Super League envisagée.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, est contre les changements apportés à la Ligue des champions, ceux qui verront les clubs du continent jouer encore plus de matches en phase de groupes.

Les Blues sont sur le point de terminer une saison de 58 ou 59 matchs cette année et ce total sera augmenté à l'avenir, avec quatre matches supplémentaires ajoutés à la phase de groupes de la Ligue des champions à partir de 2024.

Parallèlement à la refonte de la Ligue des Nations de l'UEFA et aux nouvelles propositions de tournois de Coupe du monde des clubs de la FIFA, Tuchel pense que les joueurs des meilleurs clubs sont poussés au-delà de leurs limites physiques.

"Je ne sais pas si j'aime ça parce que je ne peux voir que beaucoup plus de matchs dans le calendrier que nous avons. Il m'est très difficile de m'enthousiasmer à ce sujet", a déclaré Tuchel avant la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

"Nous méritons d'être en demi-finale de Ligue des Champions"

"Avec ces discussions sur la Super League, nous oublions que nous avons maintenant un nouveau format en Ligue des champions. Ont-ils sondé un entraîneur à ce sujet? Je ne pense pas. Ont-ils sondé les joueurs à ce sujet? Je ne sais pas. Je ne le pense pas", a poursuivi l'ancien coach parisien. "Nous avons une Ligue des Nations, un nouveau championnat pour les clubs, tellement plus de trucs et tellement plus de matchs, des Championnats d'Europe en été, c'est juste de plus en plus de matches. Qui devrait jouer ces matchs? En même temps, nous n'avons que trois remplaçants par match ici en Premier League. Non, je ne suis pas content de ce format."

Après que le président du Real Madrid, Florentino Perez, ait dirigé le projet de Super League et l'ait défendu publiquement, les clubs anglais, dont Chelsea, ont été félicités par le président de l'UEFA Aleksander Ceferin pour avoir quitté rapidement cette compétition et fait échouer le plan.

Ceferin a également déclaré que les clubs anglais feraient face à des sanctions de l'UEFA réduites par rapport aux clubs espagnols et italiens impliqués dans l'ESL. Avant le match de mardi contre Madrid, Tuchel est heureux que ni Chelsea ni le Real n'aient été expulsés de la compétition de cette saison en guise de punition.

"Nous méritons d'être en demi-finale comme le Real Madrid", a-t-il ajouté. "Nous ne le méritons pas à cause de décisions politiques, ou d'influence, ou de taille ou de jolies chemises; nous le méritons parce que nous avons parcouru un long chemin. J'en faisais partie depuis la phase à élimination directe. Toutes les équipes ont parcouru un long chemin. Elles se sont battues pour obtenir des résultats sportifs dans la compétition la plus difficile d'Europe. Donc, bien sûr, nous méritons de jouer en demi-finale. Si un problème existe au niveau du sport politique, alors il doit être résolu à ce niveau, pas lors d'une compétition qui n'est pas affectée. En ce moment, nous méritons, à travers la compétition, d'être là. C'est pourquoi nous sommes pleins de confiance et avons hâte de jouer ces matchs au plus haut niveau, car c'est ce dont nous rêvons tous quand nous sommes enfants."