Thomas Tuchel s’est montré critique au sujet de l’absence persistante de Cole Palmer avec l’équipe d’Angleterre. Le sélectionneur voit une nouvelle fois le milieu de Chelsea déclarer forfait en raison de problèmes physiques et parle d’une occasion manquée.

Palmer avait initialement été convoqué pour les quatre prochains matches de l’Angleterre en Ligue des nations, mais il a déclaré forfait. Outre la star de Chelsea âgée de 24 ans, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford et Tino Livramento ont également renoncé.

« C’est assurément une occasion manquée pour Palmer. Encore une occasion manquée », déclare Tuchel. « Il manque beaucoup trop de rendez-vous. Je ne lui en veux pas. C’est simplement un fait qu’il manque beaucoup trop de stages à cause de blessures. »

Depuis l’arrivée de Tuchel à la tête de l’Angleterre au début de l’année 2025, Palmer n’a disputé que trois matches avec la sélection. Le joueur de Chelsea était absent de la sélection pour la Coupe du monde l’été dernier et il est confronté à des problèmes physiques depuis déjà un certain temps.

Tuchel souligne qu’il veut surtout juger les joueurs sur ce qu’il voit lui-même pendant les périodes internationales. « Si vous n’êtes pas au stage, vous ne pouvez tout simplement pas atteindre un niveau supérieur dans l’impression que vous laissez. Cela n’est possible que lorsque vous êtes réellement sur le terrain avec moi et avec nous. »

Selon l’Allemand, le forfait de Palmer n’a rien à voir avec une gestion volontaire de sa charge. « Ma compréhension, c’est qu’il joue avec une gêne et des douleurs, et qu’il ne peut pas être performant au plus haut niveau avec cette gêne et ces douleurs. C’est pourquoi il a déclaré forfait et nous en avons été informés par lui et par Chelsea. »

Tuchel a dans le même temps clairement indiqué qu’il ne voulait pas que les joueurs voient les périodes internationales comme un moment de repos. « Nous ne gérons pas la charge. Ce n’est pas une “trêve internationale”. C’est un environnement compétitif, mais aussi un environnement dans lequel les joueurs aiment être dès qu’ils arrivent. »

Le sélectionneur continue donc de s’en tenir à ses principes concernant l’équipe d’Angleterre. « Nous ne ferons jamais de concessions sur ce ressenti et nous ne voulons pas qu’émerge l’idée que les joueurs ne veulent pas venir. Nous nous concentrons sur les garçons qui veulent absolument jouer pour l’Angleterre. »

L’Angleterre lancera samedi sa nouvelle campagne de Ligue des nations avec un match à domicile contre l’Espagne, championne d’Europe et du monde en titre.