Tuchel, furieux : « Nous ne pouvons pas nous contenter du génie de Kane et de Bellingham »

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a confirmé qu’il partageait l’avis de Jude Bellingham sur l’énorme effort fourni par les joueurs lors de la victoire contre la Norvège et de la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde. Toutefois, il a souligné que le groupe devait encore élever son niveau de jeu.

Jude Bellingham a une nouvelle fois permis à l’équipe d’Angleterre de se sortir d’une situation difficile, en inscrivant les deux buts de la victoire (2-1) après l’ouverture du score norvégienne, avant d’apprendre, juste après la fin du match, que Tuchel n’était pas satisfait de la prestation de son équipe.

Bellingham, désigné homme du match, a réagi : « Bon, ça va… C’était très dur sur le terrain. Un match éprouvant, et tous les joueurs ont fourni un effort considérable. Je tiens donc à rendre hommage à ceux qui étaient sur la pelouse, car ils ont encore livré une performance exceptionnelle. »

Interrogé en conférence de presse sur son accord avec les propos de Bellingham, Tuchel a précisé : « Bien sûr, personne ne conteste cela. J’admire l’effort fourni par les joueurs, leur esprit d’équipe, leur conviction, leur capacité à surmonter les difficultés, à se battre et à trouver les moyens de remporter la victoire ; tout cela était d’un très haut niveau. Ils méritent toutes nos félicitations pour cela. »

L’entraîneur allemand a toutefois rappelé : « Je suis aussi un coach de football, et je pense que nous pouvons faire mieux. Dans l’ensemble, je ne crois pas que ce match ait atteint un très haut niveau. Nous avons déjà produit de meilleures performances par le passé ; mon esprit analytique et l’entraîneur qui sommeille en moi estiment donc que nous pouvons, et devons, proposer un jeu de meilleure qualité. »

Jude Bellingham et le capitaine Harry Kane trustent pour l’instant le compteur buts de l’Angleterre dans cette compétition, avec 12 des 13 réalisations de l’équipe lors de la Coupe du monde. Si Tuchel espère voir les autres joueurs s’impliquer davantage offensivement, il n’a rien contre le fait que ce duo continue de faire la différence.

Tuchel a déclaré : « Nous devons améliorer notre jeu offensif afin d’offrir à d’autres joueurs que Bellingham et Kane de meilleures occasions de se créer des occasions de but. »

Il a ajouté : « Bien sûr, ce sont deux joueurs décisifs. Ils assument leurs responsabilités, ils ont du talent et ils répondent présents dans les moments clés, donc cela ne pose aucun problème. »

Il conclut : « Nous ne devons pas regretter que ces deux joueurs portent notre équipe et fassent basculer les matchs en notre faveur. C’est impressionnant : ce sont deux des meilleurs joueurs au monde, et ils ont trouvé une façon très efficace de jouer ensemble. »

Interrogé sur son apparente mine contrariée après cette victoire importante, Tuchel a clarifié sa position : « Non, absolument pas, je ne suis pas mécontent du résultat ni de l’équipe. »

Il précise : « Peut-être dois-je mieux m’expliquer. Je suis évidemment fier et heureux, très attaché à ce groupe, car les joueurs font tout pour progresser. Ils refusent la défaite et surmontent les obstacles. »

Il conclut : « Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, car c’est en réalisant de grandes performances que l’on remporte les matchs. C’est la vérité, et c’est pourquoi l’entraîneur qui sommeille en moi n’est pas entièrement satisfait ; je ne suis pas heureux à 100 % de la manière dont nous avons joué, et je maintiens cette opinion. »