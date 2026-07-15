Tuchel et Scaloni préparent de grandes surprises pour la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine

Les compositions pour la deuxième demi-finale de la Coupe du monde sont connues. Côté argentin, une seule modification est à signaler, tandis que Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, lance un surprenant novice dans le onze des Three Lions.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni n’a pas jugé utile de toucher à son onze de départ après le quart de finale contre la Suisse. Emiliano Martínez conserve logiquement sa place dans les cages, derrière une défense composée de Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico.

Leandro Paredes conserve sa place au milieu, où il devra assurer le contrôle aux côtés d’Enzo Fernández et d’Alexis Mac Allister. Sur le côté droit, Giovanni Simeone est la surprise. En attaque, Julián Álvarez évoluera aux côtés de la grande star de l’équipe, Lionel Messi.

Chez les Three Lions, Reece James, John Stones, Marc Guéhi et Djed Spence composent une défense à quatre inattendue, tandis que Jordan Pickford garde les buts. Au milieu, Tuchel a vécu un moment de suspense en raison des incertitudes sur l’état de forme de Declan Rice.

Le milieu de terrain souffrait de problèmes gastriques après le huitième de finale contre le Mexique, mais il a pu reprendre l’entraînement à plein temps cette semaine. Rice fait donc son retour dans le onze de départ, aux côtés d’Elliot Anderson et du brillant Jude Bellingham.

En attaque, la grande surprise est Morgan Rogers, aligné sur l’aile droite. Ce milieu de terrain de formation n’avait jusqu’ici fait que des apparitions en tant que remplaçant, mais il aura l’occasion de se mettre en évidence dès le coup d’envoi de cette demi-finale. Harry Kane et Anthony Gordon complètent le trio offensif.

Le coup d’envoi est fixé à 21 h (heure néerlandaise) et la rencontre sera diffusée en direct sur NPO 1.

Composition de l’Angleterre : Pickford ; James, Stones, Guéhi, Spence ; Anderson, Rice ; Rogers, Bellingham, Gordon ; Kane.

Composition de l’Argentine : Emiliano Martínez ; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico ; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez.