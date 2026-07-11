Tuchel critique la FIFA : « Nous n'avons reçu aucune explication sur l'alourdissement de la sanction infligée à Kwanasa. »

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, a indiqué que la Fédération anglaise de football n’avait toujours pas reçu d’explications sur l’alourdissement à deux matches de suspension infligés au défenseur Jarell Kwansa, initialement expulsé lors de la dernière rencontre face au Mexique.

Le défenseur a été expulsé dès la reprise, après consultation de l’assistance vidéo (VAR), pour un tacle appuyé sur la cheville de Jesús Gallardo.

Ce type d’expulsion entraîne habituellement un seul match de suspension, mais la sanction a été alourdie à deux rencontres après que l’intervention a été qualifiée de « jeu violent et dangereux ».

Après la rencontre, Tuchel a vivement critiqué l’équipe arbitrale, affirmant que « les arbitres ne sont tout simplement pas assez compétents ».

Ce durcissement survient alors que la FIFA est déjà critiquée pour avoir suspendu pendant un an la suspension d’un match infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine, ce qui lui a permis de jouer lors de la défaite 4-1 face à la Belgique.

Certains observateurs estiment que les critiques acerbes de Tuchel à l’égard de l’arbitrage pourraient avoir pesé dans la balance, mais l’entraîneur allemand assure qu’aucun motif officiel ne vient étayer cette thèse.

Interrogé sur la question de savoir si ses propos avaient influencé la durée de la suspension, Tuchel a déclaré : « Je ne pense pas, et nous n’avons d’ailleurs aucune explication. »

Les « Trois Lions » ont lutté avec courage dans l’ambiance hostile du stade Azteca, malgré leur infériorité numérique presque tout au long de la seconde période, et se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Tuchel estime que cet état d’esprit sera déterminant pour venir à bout de la Norvège, qui aborde ce prochain match en pleine confiance.

Tuchel a ajouté : « Je pense que nous avons franchi une étape importante lors de notre dernier match, mais ce n’était qu’une étape. »

L’entraîneur allemand a poursuivi : « Nous avons toujours faim, nous avons toujours des rêves, et nous jouons pour un objectif ambitieux ; la prochaine étape est de remporter ce quart de finale. »

Tuchel a conclu : « Nous avons tourné la page sur ce match, nous en gardons les aspects positifs et la confiance, mais tout ce qui compte pour nous maintenant, c’est ce qui nous attend à l’avenir. »