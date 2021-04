Tuchel confirme une nouvelle blessure de Pulisic !

La star américaine a subi une autre blessure et sera évalué par l'équipe médicale du club avant les dernières semaines de la saison.

Thomas Tuchel a confirmé que Christian Pulisic avait souffert d'un autre problème aux ischio-jambiers lors de la défaite 5-2 de Chelsea à domicile contre West Brom samedi.

Le joueur de 22 ans a ressenti une douleur aux ischio-jambiers à la mi-temps mais avait espéré continuer pour le reste du match. Cependant, Pulisic s'est arrêté après un bref échauffement avant la seconde mi-temps, conduisant à son remplacement pour Mason Mount à la mi-temps après que la star de l'équipe nationale américaine ait ouvert le score en première mi-temps.

Ce dernier revers représente sa quatrième blessure musculaire cette saison et sa huitième au total depuis son arrivée à Chelsea en 2019.

Tuchel espère une courte indisponibilité pour blessure alors que le match contre Porto en quarts de finale de la Ligue des champions est prévu ce mercredi.

"Christian a fait un sprint quand il est revenu pour la seconde mi-temps et a dit qu'il pensait que ses ischio-jambiers ne survivraient pas au match s'il continuait", a déclaré Tuchel dans des citations publiées sur l'application Fifth Stand de Chelsea.

"Nous avons donc dû prendre la décision de le remplacer tout de suite".

Pulisic a marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs avec Chelsea. Il a suivi un but avec son équipe nationale, après avoir disputé 20 matchs sans but avant cela. Les blessures de l'attaquant ont perturbé son rythme cette saison et les autres attaquants des Blues, comme Timo Werner et Kai Havertz, ont du mal à trouver le fond des filets.

Les problèmes d'attaque des Blues pourraient être résolus par un Pulisic en forme, qui a marqué sept buts en 11 matchs à la fin de la saison dernière pour aider le club à se classer parmi les quatre premiers et à participer à la finale de la FA Cup.