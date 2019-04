Tuchel compte sur la faim de Mbappé pour la demi-finale de CDF

Le PSG fera face à l'un de ses derniers défis, contre Nantes en demi-finale de CDF, ce mercredi. En l'absence de Neymar et Cavani, Mbappé est attendu.

Alors que le PSG a, depuis un bon moment, plus aucun souci à se faire en championnat, deux défis importants interviennent cette semaine pour Thomas Tuchel : la demi-finale de , ce mercredi, face à et la probabilité d’être sacré champion de L1 dès dimanche, contre . Mais après l’élimination surprise en (par en janvier dernier) et la déroute face à en Ligue des Champions, un nouveau faux-pas ne sera ni accepté, ni acceptable.

D’ailleurs, l’entraineur parisien a expliqué sa mécanique avant d’aborder une rencontre de la sorte : “Le match est différent parce qu’il est décisif mais on le prépare de la même façon. C’est important d’ailleurs de le préparer comme cela, on prépare le groupe, j’attends que mes joueurs donnent tout”. Le groupe sera encore une fois diminué, comme lors du déplacement à (0-1), dimanche dernier. Pour affronter Nantes, il pourra peut-être compter sur le retour de deux de ses hommes, mais sans certitude : “Concernant Draxler et Dani Alves, on doit essayer aujourd’hui (mardi) de voir s’ils peuvent revenir, on verra aussi demain matin (mercredi) pendant l’entraînement”. Deux membres de sa MCN sont toujours indisponibles, Neymar et Cavani, tous les espoirs sont sur Mbappé, l’homme qui a réussi à ramener la victoire de la Ville Rose.

Objectif : stimuler Mbappé

Concernant le jeune joueur, le coach allemand ne tarit pas d’éloges : “Je ne sais pas si mes objectifs ont été atteints avec lui mais il est un attaquant exceptionnel. Sa mentalité est énorme, il veut toujours marquer. Vous devez imaginer que c’est un requin, vous déposez un peu de sang et il approche. Dès qu’il sent une situation dangereuse il est là, toujours. C’est sa qualité, toujours prêt à marquer. Il a son objectif, de marquer toujours plus. C’est comme ça qu’il se comporte. On peut s’attendre à tout avec lui”.

La mission du coach allemand est de le stimuler au sein d’une équipe qui n’a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. C’est là tout le défi. Comment y parvenir ? “A mon avis il est important qu’il investisse dans son talent chaque jour. Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup d’objectifs et d’influences autour de lui. Il doit rester concentré pour atteindre ses objectifs. La prochaine occasion d’améliorer c’est aujourd’hui (mardi), à 16 heures sur le terrain, puis demain (mercredi) 9h du matin, puis à 21 heures au Parc des Princes”. Le message est lancé.