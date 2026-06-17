Ce mercredi soir, l’Angleterre entame son parcours dans la Coupe du monde 2026 face à la Croatie, au stade de Dallas (États-Unis), pour le compte de la première journée du groupe 12.

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur des « Trois Lions », prépare quelques surprises dans son onze de départ pour ce premier acte mondialiste.

Selon Metro, qui cite plusieurs sources britanniques, le technicien allemand privilégierait la puissance physique au cœur de la défense. Il devrait ainsi aligner le duo John Stones-Ezri Konsa, au détriment de Marc Guehi, pourtant auteur d’une saison convaincante avec Crystal Palace puis Manchester City.

Selon la BBC, Stones sera bien titulaire malgré un temps de jeu limité avec Manchester City : il n’a joué aucun match de Premier League en intégralité depuis août, contrairement à Guéhi, devenu un pilier des Citizens.

Sur le front de l’attaque, Anthony Gordon devrait être aligné d’entrée sur l’aile gauche, devançant Marcus Rashford.

Les deux hommes ont bien débuté les rencontres face à la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica lors des deux matchs amicaux disputés en Floride, mais l’enthousiasme et la rigueur tactique de Gordon lui auraient valu de gagner sa place, d’après le Daily Mail.

Rashford, dont les éclairs de génie restent précieux pour faire basculer les matchs, devrait commencer sur le banc.

Sur l’aile droite, la présence de Bukayo Saka reste incertaine : la star d’Arsenal, déjà blessée une grande partie de la saison dernière avec les Gunners, n’a pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens.

La star d’Arsenal n’a pas participé à plusieurs séances d’entraînement consécutives et, même s’il a minimisé la gravité de son problème devant les médias cette semaine, Tuchel pourrait lui préférer son coéquipier Noni Madueke sur le côté droit.

Au poste de meneur de jeu, Tuchel a tranché : Jude Bellingham sera titulaire, tandis que Morgan Rogers débutera sur le banc.

Reece James et Nico O’Reilly devraient occuper les postes d’arrières latéraux, tandis que Declan Rice et Elliot Anderson poursuivront leur association au milieu de terrain. Harry Kane animera l’attaque, et Jordan Pickford gardera les cages.

Voici donc la composition probable des Three Lions :

Gardien : Pickford.

Défense : James, Konsa, Stones, O’Reilly.

Milieu de terrain : Rice, Anderson, Bellingham.

Attaque : Gordon, Madueke, Kane.