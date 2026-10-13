La rencontre entre le Barça et Getafe, disputée samedi dernier en Liga, a été marquée par un incident polémique entre Lamine Yamal et Abdelkabir Abqar, défenseur du club madrilène, après un échange de propos virulents entre les deux joueurs durant le match.

Le quotidien espagnol Sport a révélé, en s'appuyant sur des images diffusées par l'émission El Día Después sur la plateforme Movistar+, que l'incident a débuté après les protestations des joueurs du Barça contre une décision de l'arbitre Jesús Gil Manzano sur une action dans la surface de réparation de Getafe.

Tout a commencé à la suite d'un contact entre l'attaquant du Barça et le gardien David Soria, à l'issue duquel l'arbitre a sifflé une faute contre le joueur catalan, une décision qui a provoqué les protestations des Barcelonais, persuadés que le gardien de Getafe était en tort.

Lamine Yamal faisait partie des contestataires et, pendant qu'il réclamait auprès de l'arbitre, Abqar s'est approché de lui et a commencé à le provoquer en faisant référence à ses origines marocaines : « Lamine, Lamine, tu veux jouer pour le Maroc... Lamine, c'est ce que tu veux », en allusion au choix de la star du Barça de représenter la sélection espagnole sur le plan international plutôt que la sélection marocaine.

Yamal a tenté d'écarter le défenseur de Getafe de son bras pour poursuivre sa discussion avec l'arbitre, mais Abqar a continué à le suivre et à répéter ses propos, avant que le joueur du Barça ne s'éloigne sans entrer dans une nouvelle polémique. L'arbitre, lui, n'a montré aucune réaction face à l'incident, selon les images qui circulent.

Ces séquences ont remis en lumière les origines marocaines de Yamal, qui a choisi de représenter l'Espagne au niveau international, et ont également révélé une part des tensions qui ont entouré cette confrontation, au-delà des faits de jeu qui ont ponctué la rencontre.