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Le Real Madrid aborde un nouveau test européen face au PSV Eindhoven, une rencontre dont l'enjeu dépasse la simple quête de points, sur fond de calendrier chargé et de blessures qui s'accumulent. José Mourinho a profité de sa conférence de presse pour évoquer Vinicius Junior et répondre avec ironie à des déclarations qui l'ont agacé, au sujet de la comparaison arbitrale entre le club merengue et le FC Barcelone.

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Mourinho s'est exprimé sur le match face au PSV Eindhoven, comptant pour la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi au stade Santiago-Bernabéu. Il a estimé que l'équipe néerlandaise méritait de meilleurs résultats que son bilan actuel et qu'elle ne viendrait pas chez le Real Madrid pour perdre, mais bien pour chercher la victoire.

Il a souligné que le PSV possédait des joueurs de qualité dotés d'une grande expérience européenne, comme Kostic et Perisic, ainsi qu'un entraîneur qui sait parfaitement gérer les grands rendez-vous.

Le technicien portugais a mis en garde contre la difficulté de la rencontre dans un contexte de calendrier surchargé. Selon lui, jouer tous les trois jours laisse un temps de récupération acceptable, alors qu'un intervalle de deux jours seulement devient bien plus compliqué, d'autant que les séances d'entraînement sont limitées et que les joueurs n'ont pas le temps de recharger les batteries. Il a ajouté que la présence de nouveaux éléments pleins de fraîcheur aidait l'équipe à surmonter ces conditions.

Concernant Vinicius Junior, Mourinho a confirmé qu'il serait titulaire face au PSV Eindhoven et s'est dit confiant quant au retour de la star brésilienne à son meilleur niveau, après une bonne prestation contre le Celta Vigo, où il a contribué à faire basculer le match.

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Il a estimé que son absence ces dernières semaines, après son expulsion et sa mise à l'écart pendant quatre matchs, avait peut-être freiné sa continuité, tout en insistant sur le fait que le joueur ne subissait aucune pression de sa part. Il lui a toutefois demandé de trouver l'équilibre entre ses tâches offensives et défensives.

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Mourinho a également abordé les critiques liées à l'enchaînement des matchs et aux blessures, estimant que les intérêts financiers dictaient désormais une grande partie du calendrier du football, qu'il s'agisse des clubs, des sélections ou des fédérations.

Le Portugais a répondu avec ironie aux joueurs qui réclament un allègement du calendrier, affirmant que l'on pourrait proposer à ceux qui veulent faire grève une baisse de salaire de 50 %. Il a ajouté que jouer un match tous les trois jours restait, en tant qu'entraîneur, la meilleure option à ses yeux.

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Mais Mourinho a durci le ton en répondant à Comesaña, joueur de Villarreal. Ce dernier avait dénoncé la pression subie par les arbitres lors des matchs du Real Madrid, en s'appuyant sur ce qui s'est passé lors de la rencontre de son équipe face au FC Barcelone au Camp Nou. L'entraîneur du Real Madrid lui a alors rappelé un précédent match contre le club merengue.

Comesaña avait exprimé sa colère face aux décisions de l'arbitre Hernández Hernández lors du match entre le FC Barcelone et Villarreal : « Il nous est arrivé la même chose au Bernabéu. La pression qu'ils exercent sur l'arbitre est énorme », avant de révéler qu'il avait lancé à l'arbitre : « Ça suffit, tu te laisses influencer par la pression ».

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Lors de sa conférence de presse d'avant-match face au PSV Eindhoven, Mourinho a attribué les propos du joueur de Villarreal à une « amnésie », en rappelant un précédent face au Real Madrid qui s'était soldé par une victoire 2-0 du club merengue et par l'expulsion de Vinicius Junior.

« Contre le Real Madrid : 2-0, fin du match, et Vinicius expulsé. Il souffre d'amnésie », a déclaré le technicien portugais en réponse à Comesaña, avant d'adresser un message encore plus cinglant au sujet de la comparaison entre les deux clubs.

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« S'il veut nous mettre ensemble, qu'il le fasse. Mais pas avec Negreira », a ajouté Mourinho, en référence à l'affaire des paiements liés à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité des arbitres espagnols, une affaire associée au FC Barcelone qui a suscité une vive polémique dans le football espagnol.

Dans un autre registre, Mourinho a évité de s'étendre sur Nico Paz, se contentant de répondre avec le sourire : « Ce n'est pas mon joueur ».

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Pour conclure, Mourinho a salué l'entraîneur du PSV Eindhoven, Bosz, qu'il a qualifié d'excellent technicien doté d'une identité de jeu claire, en affirmant son respect pour sa carrière et pour ce que propose son équipe, aussi bien défensivement qu'offensivement.