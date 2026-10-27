Le Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain et lauréat du Ballon d'Or 2025, a apporté un grand soutien à l'Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, après leur rencontre lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, qui s'est tenue hier soir, lundi, à Londres.

Dembélé a pris la septième place dans la course au Ballon d'Or du meilleur joueur du monde 2026, tandis que Maza s'est classé neuvième dans la course au meilleur jeune joueur dans le cadre des trophées du Ballon d'Or, une récompense remportée par Lamine Yamal, star du Barça, pour la troisième fois consécutive.

Maza a publié sur son compte Instagram des photos de lui lors de sa présence à la cérémonie du Ballon d'Or, et a tenu à publier sa photo avec Dembélé durant la soirée en écrivant « Le plus grand respect ».

De son côté, la star française a commenté la publication de Maza par ces mots : « Tu seras le prochain vainqueur du Ballon d'Or, si Dieu le veut ».







