« Tu plaisantes ? » : l'ancien président de la FFF réagit à la candidature de Diallo face à Infantino

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La candidature du Français Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, pour affronter Gianni Infantino à la présidence de la FIFA a provoqué une grande surprise chez son prédécesseur Noël Le Graët. Celui-ci n'a pas caché son étonnement de voir son ancien vice-président choisi pour mener l'une des batailles électorales les plus difficiles du monde du football, d'autant qu'il reste proche de l'actuel président de la FIFA.

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L'UEFA a annoncé la candidature de Diallo à l'élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, la capitale marocaine , faisant du Français le candidat soutenu par le Comité exécutif de l'UEFA face à Infantino, qui cherche à rester à la tête de l'instance mondiale.

Le choix de Diallo s'inscrit dans le cadre de manœuvres européennes visant à trouver une personnalité capable de rivaliser avec Infantino, président de la FIFA depuis 2016, après la montée des tensions entre lui et certains dirigeants européens au sujet de la gestion de l'instance internationale et de plusieurs projets commerciaux qui ont suscité une vive polémique ces derniers temps.

Parmi les dossiers ayant le plus attisé ces tensions figurait le projet de création d'une société commerciale rattachée à la FIFA, baptisée « Fifa Forward Enterprise », ouverte à des investisseurs privés, avant que le projet ne soit abandonné sur fond d'objections et de critiques émanant d'acteurs du football européen.

Dans sa première réaction à la candidature de Diallo, Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football, a fait part de sa grande surprise sur la chaîne « RMC Sport », d'autant que l'ancien dirigeant français entretient une relation étroite avec Infantino, qu'il a qualifié d'ami, affirmant son admiration pour lui.

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Surpris par la décision, Le Graët a lancé : « Tu plaisantes ? », avant d'ajouter : « Gianni est un ami, et je l'admire, tu le sais », une allusion claire à la délicatesse de sa position face à la confrontation annoncée entre l'actuel président de la FIFA et son compatriote, qui lui a succédé à la tête de la FFF.

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L'ancien dirigeant français n'a pas exclu que Diallo dispose des atouts nécessaires pour se présenter, mais a indiqué ne pas savoir précisément sur quels arguments s'appuie le président de la FFF pour affronter Infantino : « Il a certainement des arguments que je ne connais pas. »

Toujours aussi étonné, Le Graët a ajouté : « Je suis très surpris, je ne sais pas quoi vous dire », avant de préciser : « S'il a des arguments pour apporter quelque chose au football, tant mieux pour lui. C'est une situation très difficile, soyons clairs, c'est à la fois du sport et du business. »

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Les déclarations de Le Graët sont lourdes de sens, compte tenu de sa relation avec Infantino, mais aussi de sa connaissance préalable de Diallo, qui a été son vice-président au sein de la FFF avant de lui succéder. De quoi rendre la future confrontation encore plus sensible, sur le plan personnel comme institutionnel.

Âgé de 63 ans, Philippe Diallo avait accédé à la présidence de la Fédération française de football en janvier 2023, après le départ de Le Graët sur fond d'une série de crises et de critiques ayant entouré sa présidence. Il avait d'abord assuré l'intérim avant d'être officiellement élu en juin de la même année.

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Diallo a réussi à conserver son poste en étant réélu en décembre 2024 pour un nouveau mandat de quatre ans, s'imposant comme l'un des principaux dirigeants du football français, avant de se retrouver aujourd'hui face à une opportunité plus importante sur la scène internationale, après avoir été choisi par l'UEFA pour briguer la présidence de la FIFA.

L'élection de mars 2027 devrait donner lieu à un duel important entre Diallo et Infantino, alors que le camp européen cherche une alternative capable de modifier les rapports de force au sein de l'instance internationale. Les propos de Le Graët montrent, eux, que la candidature du Français n'est pas passée sans surprise, même dans le cercle proche de la FFF.