Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football, a intensifié son offensive contre le Real Madrid, après que le club a exigé sa démission immédiate de son poste, révélant des menaces qui lui auraient été adressées au cours de ses différends prolongés avec la direction du club madrilène, et renouvelant ses critiques sur la position de celle-ci concernant l'affaire Negreira et l'arbitrage espagnol, dans une nouvelle confrontation qui s'est élargie jusqu'à englober l'avenir de la compétition nationale et le projet de Super Ligue européenne.

La réponse de Tebas est venue dans un long message publié sur son compte sur la plateforme "X", à la suite d'un communiqué diffusé vendredi par le Real Madrid, dans lequel le club réclamait son départ de la présidence de la Ligue espagnole de football et de son poste de vice-président de la Fédération royale espagnole de football.

Le président de la Ligue avait suscité la colère du club après avoir comparé un communiqué émis par celui-ci aux communiqués de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, relançant ainsi la confrontation publique entre les deux parties.

Tebas a entamé sa réponse en affirmant que les demandes de départ formulées par le Real Madrid ne sont pas nouvelles, déclarant qu'il avait perdu le compte des fois où la direction du club avait cherché à l'écarter durant 13 années, que ce soit par des plaintes auprès du Conseil supérieur des sports, directement ou par l'intermédiaire de tierces parties, ou par des accusations pénales.

Il a estimé que cette dernière escalade n'est qu'un nouvel épisode d'une longue série de différends, s'interrogeant sur les réponses que la direction du club est toujours tenue d'apporter.

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Le président de la Ligue espagnole de football ne s'est pas arrêté à la seule réponse à la demande de démission, mais est passé à accuser le Real Madrid de confondre neutralité et indépendance, affirmant que son indépendance dans ses fonctions ne signifie pas garder le silence face à ce qu'il a décrit comme les attaques continues, excessives et humiliantes menées par la chaîne du club et par ceux qu'il a qualifiés de ses porte-voix médiatiques contre ses concurrents.

Tebas a souligné que sa responsabilité lui impose de défendre la Ligue espagnole de football et ses composantes, même lorsque la partie adverse est le Real Madrid, rejetant ce qu'il considère comme une tentative d'imposer la volonté de la direction du club aux institutions du football en fonction de ses intérêts, de sa situation sportive ou de la nature de sa relation avec Barcelone.

Le dossier Negreira

Dans l'un des passages les plus virulents de son message, Tebas a défendu la position de la Ligue espagnole de football dans l'affaire Negreira, affirmant que l'institution avait agi dès le début de l'affaire et que la répétition du discours sur la neutralité ne change rien à la réalité des mesures qu'elle a prises.

En revanche, il a adressé des questions directes à la direction du Real Madrid au sujet de sa position vis-à-vis de Barcelone lors des étapes précédentes de l'affaire, citant ce qu'a rapporté le site "Relevo" concernant la démission de Florentino Pérez du conseil provisoire de la Fédération espagnole de football, en même temps que la démission de Joan Laporta, président de Barcelone, le 30 octobre 2023.

Tebas a également évoqué l'assemblée des délégués tenue le 24 novembre 2024, indiquant que Pérez y avait appelé à une coopération entre Barcelone et le Real Madrid, et s'interrogeant sur les raisons du changement de position du club madrilène et de l'escalade actuelle de ses attaques contre la Ligue espagnole de football.

Le président de la Ligue a posé une question qu'il juge essentielle pour expliquer le moment choisi pour cette confrontation, déclarant : "Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi cette escalade coïncide-t-elle avec la séparation de Barcelone de la Super Ligue européenne ? Est-ce la gravité des faits qui a changé, ou les intérêts ?"

Il a ajouté en s'interrogeant sur l'absence de ce qu'il a qualifié de colère médiatique de la chaîne du Real Madrid lors des étapes précédentes, suggérant que l'escalade actuelle, de son point de vue, ne peut être dissociée des différends liés à l'avenir du football européen et au projet de Super Ligue.

Où sont les preuves ?

Tebas a étendu son offensive au dossier de l'arbitrage, s'interrogeant sur les preuves sur lesquelles s'appuie la direction du Real Madrid pour estimer que les arbitres sont toujours influencés par l'affaire Negreira, bien que 8 ans se soient écoulés depuis l'arrêt des paiements liés à l'affaire, selon ce qu'il a indiqué dans son message.

Il a demandé au club de produire les preuves précises qu'il détient contre les arbitres, s'interrogeant sur les plaintes individuelles qu'il aurait déposées auprès des instances nationales, de l'Union européenne de football ou de la Fédération internationale de football, au lieu de se contenter d'accusations générales.

Tebas a déclaré que réclamer que Barcelone rende des comptes dans l'affaire Negreira ne signifie pas accuser automatiquement chaque arbitre individuellement, mettant en garde contre le danger de cibler des personnes sans preuves suffisantes, et estimant que les séquences vidéo diffusées par les médias ne peuvent se substituer aux preuves nécessaires pour établir les accusations.

Dans le même temps, le président de la Ligue espagnole de football a reconnu que la réforme du système arbitral avait connu des progrès, mais il a estimé que le chemin restait long, exprimant son espoir d'une évolution plus rapide et plus profonde.

Il a toutefois refusé que les institutions du football agissent selon les seules volontés de la direction du Real Madrid, affirmant que la réforme ne signifie pas répondre aux exigences d'un club en particulier ni ignorer les autres clubs et leurs positions.

Détruire le championnat

Tebas est ensuite passé à une accusation plus virulente contre la direction du club madrilène, estimant qu'elle cherche à saper le championnat national, après n'avoir pas pu, selon ses termes, atteindre ses objectifs liés à la Super Ligue européenne.

Tebas a également demandé à la direction du Real Madrid de clarifier la réalité de ce qui a été attribué à des sources internes au club au sujet de sa comparaison avec Negreira, et au sujet d'allégations selon lesquelles la Ligue espagnole de football nuirait délibérément aux intérêts de l'équipe à travers le calendrier des matches.

Il s'est interrogé sur le fait de savoir si le journaliste qui a rapporté ces informations reflète réellement les positions des dirigeants du club, leur demandant de démentir ce qu'ils jugent inexact et de clarifier ce qu'ils considèrent comme exact, au lieu de laisser les accusations réciproques s'amplifier sans réponses claires.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque Tebas a réclamé la publication de données détaillées concernant les demandes du Real Madrid, les changements d'horaires de matches, le nombre de demandes acceptées par la Ligue, ainsi que les demandes qui, selon lui, visaient à tenir compte des autres événements organisés au stade Santiago Bernabéu.

Il a insisté sur la nécessité d'inclure dans ces données les demandes qui ont été acceptées, même si cela a un effet sur l'image générale du club ou sur la nature du traitement de ses demandes, signe de sa volonté de faire passer le différend de l'échange d'accusations à la présentation des faits et des chiffres devant le public.

Tu ne pourras plus marcher dans la rue

Le passage le plus polémique du message de Tebas a été son rappel d'une menace qu'il affirme avoir reçue au cours de ses différends avec la direction du Real Madrid, indiquant qu'il se souvient d'une phrase comportant la menace de monter les supporters du club contre lui.

Le président de la Ligue a écrit : "J'ai perdu le compte du nombre de fois où ils ont réclamé ma démission ou tenté de m'écarter. Je connais déjà la procédure, et je me souviens aussi de cette phrase qui disait : "Je retournerai tous les supporters du Real Madrid contre toi et tu ne pourras plus marcher dans la rue"."

Tebas n'a pas précisé dans son message l'identité de la personne qui lui a adressé cette phrase, et il n'a pas fourni dans le texte publié de détails supplémentaires sur le moment de cette menace ou les circonstances dans lesquelles elle aurait été formulée.

Il a estimé que ce qui se passe dépasse les limites du différend administratif et sportif, le qualifiant de tentative d'intimidation, et soulignant que la publication d'un communiqué officiel réclamant son départ ne change rien, de son point de vue, à la nature de ce comportement.

En conclusion de son message, Tebas a appelé à cesser de cibler les personnes et à distinguer la critique des dirigeants de l'attaque contre le club et ses supporters, affirmant que les différends institutionnels ne devraient pas se transformer en campagnes visant des individus.