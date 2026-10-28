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Kate, l’épouse de Harry Kane, lui a rendu un hommage émouvant sur Instagram après que le capitaine de l’Angleterre a été sacré meilleur joueur du monde lors de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi soir à Londres. Kate a dit à son mari qu’il méritait cette récompense « plus que tout », tandis que l’attaquant du Bayern Munich avait déjà profité de son discours de remerciement pour remercier son amour de jeunesse et leurs quatre enfants.

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Kate Kane rend un hommage émouvant à son mari après sa victoire au Ballon d’Or

Kane a remporté le Ballon d’Or lundi soir au London Palladium, devançant Kylian Mbappe et Lamine Yamal après avoir inscrit 73 buts en club et en sélection la saison dernière. Kate était à ses côtés lors de la cérémonie et, selon le Daily Mail, le couple a ensuite poursuivi les festivités jusque tard dans la nuit avec ses amis et sa famille, lors d’une soirée organisée au Cirque le Soir, dans le quartier de Soho.

Une fois l’émotion retombée, Kate a adressé un message touchant à ses 478 000 abonnés sur Instagram : « Les mots ne suffisent même pas à dire à quel point je suis fière de toi. Ton travail, ton dévouement et ta résilience m’impressionnent chaque jour. Après chaque épreuve que tu as traversée, tu es revenu plus fort. Je suis tellement heureuse que le monde puisse voir ton talent incroyable, ton dévouement et tout le travail que tu as accompli pour en arriver là. Tu mérites cela plus que tout, et je ne pourrais pas être plus fière d’être à tes côtés et de te voir briller. À toi, et à tout ce qui reste à venir ! »

Kane remercie son épouse dans son discours au Ballon d’Or

Kane avait déjà tenu à rendre hommage à Kate, son amour d’enfance, dans son discours de remerciement lundi. Tous deux originaires de Walthamstow, ils se sont mariés en 2019, deux ans après sa demande en mariage aux Bahamas, et ont échangé un baiser ce soir-là après que Kane a reçu le Ballon d’Or et le prix du meilleur attaquant.

« À ma femme, Kate, ma meilleure amie, a déclaré Kane. Nous avons connu des hauts et des bas, c’est certain. Tu es celle qui me soutient le plus. J’avais même l’impression que tu voulais ce trophée encore plus que moi. Cette attente angoissante avant de connaître le résultat, je sais qu’elle a été horrible pour toi, mais ça y est : nous l’avons fait ! Tu veux toujours le meilleur pour moi, tu fais des sacrifices pour m’aider à réaliser mes rêves, et je sais que ce sont aussi les tiens. Rien de tout cela ne serait donc possible sans toi. Ce trophée, nous le célébrons ensemble : ce n’est pas seulement le mien. Il est à toi et à moi, à toute la famille, à toute notre équipe soudée. Alors je veux simplement te dire merci, je t’aime. J’ai hâte d’en profiter et de fêter ça ce soir, c’est certain. Je t’aime. »

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Kane dédie le Ballon d’Or à ses quatre enfants

Le couple a quatre enfants, deux filles, Ivy et Vivienne, et deux garçons, Louis et Henry. La famille s’est installée en Bavière depuis l’arrivée de Kane au Bayern en provenance de Tottenham. Diplômée en sciences du sport et préparatrice physique professionnelle, Kate est constamment à ses côtés. Kane s’est également adressé directement à ses enfants pendant son discours.

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« Mes enfants regardent à la maison. Vous avez clairement dépassé l’heure du coucher, surtout que nous avons un peu plus de retard que prévu [pour la cérémonie], a-t-il déclaré. Alors, à Ivy, Vivienne, Louis et Henry : c’est pour vous que je fais tout cela. Je ne pense pas que vous vous rendrez peut-être pleinement compte de ce que représente le fait que je rapporte ce trophée à la maison. J’en rapporterai quelques autres, mais celui-ci est particulier. J’ai donc hâte de vous voir et de le fêter avec vous. Je veux montrer le bon exemple en tant que père, mais aussi en tant que professionnel : montrer ce que signifie travailler dur et croire en soi. Je vous aime très fort. »

Quelle suite pour Kane après son sacre au Ballon d’Or ?

Avec ses 61 buts inscrits pour le Bayern la saison dernière, Kane est devenu le premier joueur à atteindre ce total en une seule saison depuis Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2014-2015. Il a également remporté le doublé et mené l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde.

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Les célébrations terminées, il va désormais retourner en Bavière avec l’objectif d’aider le Bayern à conserver ce doublé et de donner corps au toast porté par Kate à « tout ce qui reste à venir ».



