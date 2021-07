"Tu es une légende ici" - Benzema souhaite bon vent à Varane

Sur Twitter, Karim Benzema a rendu hommage à son ami et ex-partenaire Raphaël Varane, lequel quitte le Real Madrid pour rejoindre Manchester United.

Après dix années de bons et loyaux services, Raphaël Varane, arrivé au Real Madrid à l'âge de la majorité en provenance du RC Lens, va tourner la page. Lui qui a tout gagné sous les couleurs de la Maison Blanche, le défenseur central français va poursuivre découvrir un troisième championnat, et non des moindres : la Premier League.



"Personne ne nous écoute", Dortmund enrage pour Haaland

En effet, le Real Madrid et Manchester United se sont entendus pour le transfert du champion du Monde 2018, moyennant la somme de 50 millions d'euros. Après Sergio Ramos, qui s'est engagé en faveur du Paris Saint-Germain, et Zinédine Zidane, remplacé par Carlo Ancelotti, le vestiaire madrilène perd un nouveau taulier.

"Que dire de plus à part que tu es une légende ici"

Coéquipier de Raphaël Varane en Équipe de France et au Real Madrid, Karim Benzema perd pour sa part un ami. Sur Twitter, il a donc tenu à lui rendre hommage, tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière en Angleterre. "Mon frérot, que dire de plus à part que tu es une légende ici. Tu vas me manquer je te souhaite le meilleur dans ton nouveau challenge avec tout le bonheur. Tu mérites tout ce que tu as accompli et je te souhaite encore plus…", a ainsi écrit l'attaquant, ému.

Plus tôt ce vendredi, c'est Raphaël Varane lui-même qui avait posté un message sur Instagram, faisant ses grands adieux au Real Madrid. "Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux (...) Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et avec leur grande exigence m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès (...) Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire. Un nouveau chapitre commence...", a confié le Français.