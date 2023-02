"Tu as tout contre toi", Alain Roche très inquiet pour les Parisiens avant PSG-Bayern Munich

Ancienne gloire du PSG, Alain Roche ne cache pas son inquiétude avant de match entre les Parisiens et le Bayern Munich.

Ancien joueur du PSG, de 1992 à 1998, Alain Roche est aujourd'hui consultant pour Canal+.

Les inquiétudes d'Alain Roche sur le niveau du PSG

Avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich, il a fait part de son inquiétude concernant le PSG à nos confrères du Parisien : « J'ai du mal à imaginer qu'on puisse appuyer sur un bouton et se dire : « Ça y est, on va être bons. » Parce que c'est la confiance qui n'est plus là et, moi, c'est ça qui m'inquiète. Le doute s'est installé. Je pense que j'ai rarement vu le PSG dans cet état-là. Il y a parfois eu de la suffisance, des manques de concentration. Mais là… »

« C'est un match capital, oui ! Il faut gagner ou ne pas perdre. Parce que tu leur feras mal au retour. Et, d'ici là, tu auras le temps de te remettre dans le bain. Mais c'est un match charnière. Le genre de match qui peut fédérer. Parce que, là, tu as tout contre toi », ajoute l'ancien défenseur.

Roche soulagé par le retour de Mbappé

Alain Roche estime qu'il y a tout de même des motifs d'espoir pour le PSG comme le retour de Kylian Mbappé : « Ça change beaucoup de choses. On parle quand même d'un des meilleurs joueurs du monde. Ça donne un peu de baume au cœur à tes partenaires. Après, ça oblige l'entraîneur adverse à réfléchir à une autre tactique, même s'il avait anticipé sa présence. Et puis c'est une menace en plus pour le Bayern. Ce n'est pas la même chose d'avoir Mbappé qu'un autre joueur sur le terrain. »

Parmi les autres raisons d'y croire pour le PSG, Alain Roche pointe les faiblesses du Bayern Munich : « Ils marquent des buts mais se déséquilibrent aussi. Ils n'arrivent pas non plus avec un excès de confiance. C'est là que le PSG doit aussi montrer qu'il est fort. Même s'ils se font dominer, je m'en fous, mais je veux une équipe qui ne prend plus de but et joue ensemble. »