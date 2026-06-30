L’attaque française sera animée par un quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, qui affrontera la Suède mercredi matin au stade du New Jersey, aux États-Unis, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps a aligné le duo Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot au milieu de terrain.

Voici la composition complète des Bleus :

Gardien : Maignan.

Défense : Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.

Milieu de terrain : Rabiot, Tchouaméni.

Attaque : Barkola, Oulissi, Dembélé, Mbappé.

De son côté, la Suède alignait le duo Alexander Isak et Victor Gyökeres en pointe, selon la composition suivante :

Gardien : Zetterström.

Défense : Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Milieu de terrain : Stroud, Yassine Ayari, Bergvall, Svensson.

Attaque : Ilanga, Gioukéris, Isaac.

Le vainqueur de cette rencontre défiera le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde, après que ce dernier a éliminé l’Allemagne aux tirs au but.