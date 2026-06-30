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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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تشكيل فرنسا والسويد.. الرباعي الهجومي الناري يتحدى ثنائية إيزاك وجيوكيريس

France vs Suède
France
Suède
Coupe du monde
France
Suède
É.-U.

Qui se qualifiera pour le tour suivant à l’issue de ce 32^e de finale ?

L’attaque française sera animée par un quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola, qui affrontera la Suède mercredi matin au stade du New Jersey, aux États-Unis, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps a aligné le duo Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot au milieu de terrain.

Voici la composition complète des Bleus :

Gardien : Maignan.

Défense : Kondé, Upamecano, Salcia, Dini.

Coupe du monde
France crest
France
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Suède
SWE

Milieu de terrain : Rabiot, Tchouaméni.

Attaque : Barkola, Oulissi, Dembélé, Mbappé.

De son côté, la Suède alignait le duo Alexander Isak et Victor Gyökeres en pointe, selon la composition suivante :

Gardien : Zetterström.

Défense : Gudmundsson, Lindelöf, Lagerback.

Milieu de terrain : Stroud, Yassine Ayari, Bergvall, Svensson.

Attaque : Ilanga, Gioukéris, Isaac.

Le vainqueur de cette rencontre défiera le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde, après que ce dernier a éliminé l’Allemagne aux tirs au but.

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