À l’heure actuelle, il ne se passe rien entre Louis van Gaal et la KNVB. C’est ce qu’a raconté sa femme, Truus van Gaal, à RTL Boulevard.

Plus tôt dans la journée, De Telegraaf a révélé que Van Gaal serait prêt à revenir comme sélectionneur des Pays-Bas. Le technicien, désormais âgé de 74 ans, aurait indiqué être « plus en forme que jamais ».

Pour cette raison, Truus van Gaal a été interrogée par RTL Boulevard au sujet des rumeurs, mais elle a fait savoir qu’elles étaient très largement infondées. Aucun entretien avec la KNVB ne serait donc en cours à l’heure actuelle.

« Je crois que Louis a récemment dit à quelqu’un que la KNVB pouvait toujours l’appeler », explique Truus. « Apparemment, cela a ensuite pris sa propre ampleur. Il ne se passe rien en ce moment et Louis est très bien sur le terrain de golf. »

La KNVB aurait également été sollicitée pour une réaction, mais la fédération a indiqué être trop occupée par la recherche d’un nouveau sélectionneur. À l’heure actuelle, Michael Reiziger semble tenir la corde.

Selon Voetbal International, le directeur du football Nigel de Jong et le commissaire technique Clarence Seedorf auraient parlé « pendant des heures » dimanche avec l’actuel sélectionneur des Espoirs néerlandais. Les détails auraient déjà été abordés en profondeur.

L’ancien international est considéré depuis plusieurs semaines comme un candidat important aux yeux de la KNVB. La recherche est entrée dans une nouvelle phase après qu’Arne Slot, considéré comme le candidat rêvé, s’est révélé indisponible. Les discussions approfondies avec Reiziger indiquent que sa candidature est toujours prise très au sérieux. Ruud van Nistelrooij semble actuellement être la seule autre alternative sérieuse encore en lice.