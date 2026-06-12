« Trump surprend tout le monde »… Une décision inattendue avant la rencontre États-Unis – Paraguay

Andrew Giuliani, directeur général des opérations de la Coupe du monde 2026, a mis fin à la polémique : le président américain Donald Trump ne sera pas présent en tribune pour le match d’ouverture de la sélection américaine contre le Paraguay, samedi matin à Los Angeles.

Dans une interview accordée à la chaîne britannique « TalkSport », Giuliani a expliqué que le président américain ne pourrait pas être présent en raison de ses multiples engagements officiels.

«Nous avons été officiellement informés que le président ne pourra pas assister au match d’ouverture en raison de ses nombreuses obligations présidentielles, mais nous sommes convaincus qu’il prendra part à d’autres événements du tournoi au fil des prochaines étapes», a-t-il expliqué.

Malgré tout, l’homme fort de l’organisation n’exclut pas une apparition surprise : « Après 30 ans à côtoyer le président Trump, je peux vous dire une chose : attendez-vous à l’inattendu. Je ne serais pas du tout surpris de le voir assister à de nombreux matchs au cours du tournoi. »

Il a également écarté toute question de sécurité comme motif de cette absence, insistant sur le fait que le président reste engagé envers la compétition.

L’été dernier, le président américain avait pourtant manifesté son intérêt pour le football en assistant à la finale de la Coupe du monde des clubs, remportée par Chelsea aux dépens du Paris Saint-Germain sur le sol américain.

Cette absence, dans un contexte politique tendu lié aux difficultés de délivrance de visas pour certains supporters, joueurs et arbitres, plane comme une ombre sur les derniers préparatifs de la Coupe du monde.