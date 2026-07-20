Trump surprend Infantino : « Nous voulons accueillir à nouveau la Coupe du monde »

Le président américain Donald Trump a informé le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, que les États-Unis comptaient de nouveau candidater pour organiser la Coupe du monde, saluant le succès retentissant de l’édition 2026.

Le président américain a assisté à la finale au MetLife Stadium du New Jersey, marquant sa première apparition dans un match de cette compétition d’un mois et demi.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc sont pressentis pour accueillir la Coupe du monde 2030, les trois matchs d’ouverture se déroulant en Uruguay, en Argentine et au Paraguay afin de célébrer le centenaire de la compétition.

À l’issue d’une compétition qu’il a jugée « magnifique », l’ancien président a affirmé que les États-Unis étaient désormais « un pays de football » et qu’il voulait voir la Coupe du monde revenir sur le sol américain au plus vite.

Ces propos, recueillis par la journaliste Jenny Taft de la chaîne Fox Sports juste avant la finale, ont été rapportés par le site The Athletic.

«Je pense que le taux de remplissage a atteint 99,9 %, mais ce chiffre est peut-être inexact, car les stades étaient en réalité pleins à craquer», a déclaré Trump.

Au vu des chiffres, nous allons déposer sans tarder une nouvelle candidature. Pour éviter toute surprise, vous pourriez annoncer que nous avons déjà gagné l’organisation, puis attribuer l’édition suivante à un autre pays, et même une autre encore. Mais nous devons retrouver la Coupe du monde, et cela doit se faire tant que je suis là. Tu m’entends, Gianni ? »

L’Arabie saoudite doit accueillir la Coupe du monde 2034, ce qui signifie que la prochaine édition, dont l’organisation n’a pas encore été attribuée, aura lieu en 2038.