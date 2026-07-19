Trump sème le chaos à l'extérieur de la finale de la Coupe du monde… et les supporters sont bloqués dans les files d'attente pendant des heures

Dans une ambiance électrique à la veille de la finale de la Coupe du monde 2026, les abords du stade New York-New Jersey ont connu une affluence sans précédent. Renforcées par un dispositif de sécurité maximal, les contrôles ont contraint les supporters à patienter plusieurs heures avant d’accéder aux tribunes.

Cette situation est due à l’enjeu de la finale historique entre l’Espagne et l’Argentine, mais aussi à la présence du président américain Donald Trump, qui a conduit les autorités à renforcer considérablement le dispositif de sécurité.

L’enceinte de 82 500 places abrite la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine, dont le coup d’envoi est fixé à 22h, heure saoudienne.

Selon « BBC Sport », ce dispositif exceptionnel s’explique en partie par la présence de Donald Trump, qui a choisi d’assister à cette unique rencontre de la Coupe du monde 2026. En conséquence, le Service secret américain a pris en charge la sécurité de l’événement, provoquant des files d’attente pouvant atteindre deux heures pour certains supporters.

Deux périmètres de sécurité sont mis en place : le premier est supervisé par le Service secret américain, le second par l’Administration américaine de la sécurité des transports (TSA), habituellement chargée des contrôles aéroportuaires. Supporters et journalistes subissent donc des palpations et des vérifications de bagages dignes des aéroports.

Un journaliste a rapporté qu’à son arrivée à l’une des portes d’accès, on lui a demandé de se diriger vers une autre file en raison de l’absence de chiens de détection spécialisés dans le contrôle des bagages à cet emplacement.

Selon « BBC Sport », les bénévoles du stade ont signalé une affluence bien supérieure aux sept rencontres précédentes disputées sur cette pelouse.

Les portes avaient été ouvertes au public quatre heures avant le coup d’envoi, et le comité d’organisation a procédé à l’ouverture ponctuelle de portes supplémentaires afin de réduire les bousculades et d’accélérer le processus d’entrée.

Malgré ces files d’attente et ces mesures sans précédent, les organisateurs assurent que le coup d’envoi sera donné à l’heure, sans incident susceptible de perturber le bon déroulement de cette finale très attendue.