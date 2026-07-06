Trump salue un joueur « exceptionnel »… La star de l'Angleterre impressionne le président américain

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, a reçu des éloges très spéciaux après avoir brillé grâce à une performance historique qui a permis aux les « Trois Lions » à la victoire face au Mexique dans le redoutable stade Azteca. Sa brillante prestation a attiré l’attention du président américain Donald Trump, qui s’est empressé de publier un message d’éloge à l’égard de la star anglaise après la victoire de l’Angleterre contre le Mexique en Coupe du monde.

Dès l’ouverture du score anglaise, le président américain a tweeté : « Harry Kane, le joueur anglais, est un grand joueur. »

Kane a offert une soirée inoubliable lors de la Coupe du monde 2026, après avoir marqué un but et en avoir préparé un autre pour mener l’Angleterre à une victoire écrasante face aux hôtes, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale au cœur d’un bastion qui n’avait pas connu la défaite depuis dix matchs consécutifs.

La mission des Anglais paraissait pourtant impossible, le Mexique abordant la rencontre avec la plus longue série de victoires au stade Azteca de l’histoire de la Coupe du monde, avant que Kane et ses coéquipiers ne viennent briser cette hégémonie et enterrer la légende.

Même si le 47e président américain n’est pas connu pour être un spécialiste du ballon rond, recevoir ses félicitations publiques constitue un exploit notable, d’autant que les États-Unis figurent parmi les pays hôtes de cette Coupe du monde estivale.

Le message de Trump est venu couronner une performance qualifiée d’« époustouflante » par les observateurs, celle d’un capitaine qui a réécrit l’histoire du football anglais face au Mexique.

https://www.threads.com/@donal_trump