Trump menace le nouvel « accord Infantino » en raison de la question des personnes transgenres

Un haut responsable de l’administration américaine a annoncé que la Fédération internationale de football (FIFA) a informé le président Donald Trump de la candidature des États-Unis pour organiser la Coupe du monde féminine 2031.

Andrew Giuliani, président du comité américain chargé de la Coupe du monde, a révélé que l’attribution de l’épreuve aux États-Unis pourrait dépendre de la position de la FIFA sur la participation des athlètes transgenres.

M. Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison Blanche chargé de la Coupe du monde, a confirmé lors d’une conférence de presse que la FIFA avait officiellement informé le président Donald Trump de la candidature américaine à l’édition 2031 de la Coupe du monde féminine.

La Maison-Blanche a toutefois conditionné son engagement à un alignement des politiques de la FIFA sur la position américaine actuelle, qui tend à exclure les athlètes transgenres des épreuves féminines.

Selon M. Giuliani, cette question pourrait s’inscrire dans des négociations plus larges entre le gouvernement américain et la FIFA sur les modalités d’accueil, qui couvrent habituellement les visas, la sécurité, les procédures douanières et les dispositions fiscales, des garanties que l’instance internationale considère comme essentielles pour tout pays hôte.

Selon un article de Politico publié le 16 juillet, ces déclarations illustrent la volonté de l’administration Trump d’imposer ses priorités nationales, y compris dans les grands dossiers sportifs, alors que les États-Unis se préparent à accueillir un autre événement mondial prévu bien après la fin du second mandat du président Trump.