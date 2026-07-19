Trump l’admet : « Je ne parierai pas contre Messi… » Et voici la place qu’occupe Ronaldo

Le président américain Donald Trump assistera ce dimanche soir à la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, au stade MetLife.

Dans une interview préenregistrée diffusée sur Fox et réalisée par la journaliste Jenny Taft, il n’a pas explicitement indiqué s’il soutenait l’Espagne ou l’Argentine.

Selon USA TODAY, qui a relayé ses propos, l’ancien président a reconnu qu’il lui serait difficile de parier contre Lionel Messi.

« J’y ai beaucoup réfléchi, a déclaré Trump. Je savais que cette question me serait posée. Je n’aime pas prendre parti, même si, d’un point de vue politique, cela n’a pas grande importance. Le président argentin est un ami et il a fait un travail formidable. Mais je dirais qu’il est difficile de parier contre Messi. »

Il a ajouté : « Je ne prendrai parti pour aucune équipe. Je pense simplement qu’il est difficile de parier contre Messi. C’est un joueur exceptionnel. »

Il a par ailleurs placé Messi parmi « les plus grands joueurs » de l’histoire, au même niveau que la star portugaise Cristiano Ronaldo.

« C’est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs, m’a confié mon fils Baron, grand fan de football. Il y a certes d’autres joueurs exceptionnels dans ce tournoi, mais j’ai toujours admiré Cristiano Ronaldo, tout comme j’ai toujours admiré Messi. »