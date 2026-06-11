Trump frappe fort : les fans d’une sélection présente au Mondial ne sont plus les bienvenus

La Côte d’Ivoire sera privée de ses supporters lors de la Coupe du monde 2026. En raison de l’obtention tardive des visas pour les États-Unis, les voyages organisés vers le pays hôte ont été annulés, laissant de nombreux fans des Éléphants sur le bord du terrain.

Julien Kouadio Adonis, président d’une association de supporters ivoiriens, a confirmé l’information et dénoncé avec vigueur la politique américaine en matière de visas, qu’il accuse d’exclure de nombreux fidèles des Éléphants.

Il accuse ouvertement l’administration du président américain Donald Trump d’avoir exercé un blocage délibéré : « Les supporters ont annulé leur voyage parce que le gouvernement américain ne souhaite pas voir sur son territoire des supporters de certains pays, dont la Côte d’Ivoire. Les États-Unis ont été très clairs à ce sujet. »

La déception est immense au sein de la fanbase, d’autant plus que, selon lui, toutes les procédures d’obtention de visa avaient été respectées, en vain.

« Cette situation nous fait beaucoup de peine, car elle nous empêche d’accomplir notre mission sacrée : soutenir notre équipe nationale », poursuit le responsable des supporters.

L’engouement pour le Mondial américain était déjà timide en Côte d’Ivoire avant le coup d’envoi ; on espérait initialement voir cinq cents supporteurs faire le voyage, un chiffre désormais hors d’atteinte.

Ce problème n’est pas isolé : depuis plusieurs semaines, des rapports signalent des obstacles similaires pour les fans de plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient qualifiés pour la Coupe du monde 2026.

La Côte d’Ivoire figure dans le groupe de l’Équateur, de l’Allemagne et de Curaçao. Le match contre les Allemands se tiendra à Toronto (Canada), où les conditions d’entrée sont plus souples. On ignore encore si un contingent plus important de fans ivoiriens pourra y faire le déplacement.