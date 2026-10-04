Trump est-il intervenu pour mettre fin à la guerre entre Ronaldo et Jesus ?

Au Portugal, rien ne fait plus de bruit que le départ du capitaine Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise, en signe de protestation contre son faible temps de jeu sous les ordres de l'entraîneur Jorge Jesus.

Nuno Travassos, rédacteur en chef adjoint du quotidien portugais A Bola, a signé un article intitulé « Trump a déjà appelé Jesus ».

Travassos affirme dans son article : « Après l'intervention du Premier ministre portugais Luís Montenegro, il ne manquait plus que celle de Donald Trump, le président des États-Unis, pour résoudre la guerre au sein de la sélection, mais il reste difficile d'imaginer un véritable accord de paix. »

Il poursuit : « Les réseaux sociaux sont pernicieux. Ces jours-ci, un article est apparu devant moi évoquant un appel que Trump aurait lancé à Ronaldo : nous avons besoin de toi. »

Travassos explique : « Pendant un instant, j'ai cru que la polémique au sein de la sélection portugaise était déjà parvenue jusqu'à la Maison-Blanche, où le capitaine du Portugal s'était rendu en novembre 2025. »

Il précise : « Mais l'appel de Trump à Ronaldo remontait à février de cette année, et pourtant la chose ne m'a pas semblé si improbable que cela. Après l'intervention du Premier ministre portugais Luís Montenegro, Jesus a peut-être déjà reçu un appel téléphonique du président des États-Unis d'Amérique, lauréat du prix de la paix de la FIFA. »

Il insiste : « Le retentissement mondial qu'a pris cette polémique est peut-être une ultime preuve de l'ampleur du statut que Ronaldo a atteint dans le monde du football, mais il reflète aussi directement l'ampleur du geste commis par le joueur lui-même. »

Il ajoute : « Jusqu'à présent, Jorge Jesus a été le seul à devoir expliquer ce qui s'est passé. Le plus important reste d'entendre la version de Ronaldo, ainsi que celle du président de la Fédération portugaise de football, mais jusqu'à cet instant, aucune version n'est venue justifier le départ du capitaine de la sélection à un moment où il était censé être pleinement disponible pour accomplir ses missions. »

Le rédacteur en chef adjoint du quotidien A Bola poursuit dans son article : « La frustration de rester sur le banc des remplaçants sans jouer, lors d'un match qu'il n'était même pas censé disputer, ne justifie pas de tourner le dos à ses coéquipiers et aux supporters, même s'il a ensuite reçu des instructions indiquant qu'il allait jouer pendant 30 minutes, et même s'il a passé un long moment à s'échauffer. »

Il souligne : « Cela s'est produit lors du deuxième match du nouvel entraîneur, qui est Jesus, mais cela aurait pu être José Mourinho, Rúben Amorim ou Sérgio Conceição. Ronaldo ne s'est pas arrêté pour songer que nombre de ses coéquipiers avaient déjà vécu la même situation auparavant, et que pour certains d'entre eux cela s'était produit parce que les entraîneurs craignaient de le remplacer, lui, en tant que star indispensable dont l'image occupe le devant de la scène. À ce moment-là, personne ne s'est mis à la place de l'autre, et surtout pas Cristiano, qui n'avait pas l'habitude d'être un joueur dont on peut se passer. »

Il ajoute : « Il a commis une erreur, mais c'est précisément là qu'apparaît la valeur de son statut. S'il y a bien quelqu'un qui dispose d'une marge d'erreur, c'est Ronaldo, mais le capitaine, qui a donné de la force à son pays à de nombreuses reprises, aurait aussi dû savoir montrer sa fragilité. Ronaldo a persisté dans son erreur après avoir écouté la conférence de presse de l'entraîneur. Il avait parfaitement le droit de partir, mais c'est lui qui a choisi de sortir par la porte de derrière. Lorsqu'il a quitté le stade dans cette voiture noire, au lieu du bus aux côtés de ses coéquipiers, il a choisi un chemin qui semble ne mener que dans une seule direction. »

Il conclut son article : « Personne ne tire profit de cette guerre, mais il est difficile d'imaginer un accord qui apporterait une véritable paix à la sélection portugaise. Trouver une solution pour un dernier adieu est le minimum requis, mais même cela ne portera plus désormais la dignité dont il aurait dû faire preuve. »



