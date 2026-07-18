Après plus d’une semaine d’absence de la scène liée à la Coupe du monde, le président américain Donald Trump est revenu sous les feux des projecteurs, mais cette fois-ci dans le cadre du football, selon le journal espagnol « Marca ».

Lors d’une conférence de presse suivant un entretien avec le président de la FIFA Gianni Infantino et plusieurs responsables du football à la Trump Tower de New York, il a tenu des propos remarqués, saluant le succès de la Coupe du monde 2026, plaisantant sur une édition future et même commentant la façon dont Harry Kane est utilisé au sein de l’équipe d’Angleterre.

Infantino a officialisé ce que beaucoup pressentaient : Trump occupera la loge VIP à ses côtés lors de la finale et remettra le trophée au vainqueur, comme il l’avait déjà fait en finale de la Coupe du monde des clubs l’an passé.

Le dirigeant de la FIFA a salué l’implication des États-Unis dans l’organisation de la Coupe du monde 2026, insistant sur le succès populaire et commercial du tournoi, ce qui a poussé Trump à déclarer : « Il s’avère que nous sommes un pays passionné de football. »

Il a par ailleurs exprimé le souhait que son pays accueille de nouveau l’épreuve, avant de lancer, sur le ton de la boutade, une suggestion provocatrice quant à l’identité des futurs coorganisateurs.

Trump a lancé, ironique : « La prochaine fois, on exclura le Mexique et le Canada, et on prendra un autre pays. Gianni a suggéré la Chine… C’est un court vol, les joueurs adoreront. »

Au cours de son intervention, l’ancien président a également évoqué le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, se remémorant une partie de golf qu’ils avaient disputée ensemble il y a plusieurs mois, avant de formuler une remarque tactique qui a retenu l’attention.

« Harry Kane a été formidable. Je pense qu’ils ont peut-être commis une erreur en le faisant jouer en défense. Ils ont pris leur meilleur joueur et l’ont placé en défense, ce qui était un peu étrange », a-t-il analysé.

Pour conclure, Trump a salué un succès historique, insistant sur le fait que l’édition 2026 avait surpassé toutes les attentes en termes d’affluence et de retombées économiques.

Il a conclu : « Ce tournoi a véritablement uni le monde. La Coupe du monde 2026 a battu presque tous les records imaginables. C’est sans aucun doute la plus grande Coupe du monde de tous les temps, d’autant plus qu’elle compte 16 équipes supplémentaires. C’est comme si l’on organisait plusieurs Super Bowls en même temps. »