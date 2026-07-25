Trump allume la mèche d'une crise avec une star mondiale et le qualifie de « raciste »

Le président américain Donald Trump a allumé la mèche d'une nouvelle polémique avec la star américaine du basket-ball LeBron James, lorsqu'il l'a accusé de racisme en répondant à une question sur l'éternel débat autour de l'identité du plus grand joueur de l'histoire de la NBA.

Dans des déclarations controversées, Trump a affirmé que Michael Jordan, qu'il a décrit comme un ami et un partenaire de golf, surpasse James sans conteste, ajoutant : « Je pense que LeBron est peut-être raciste, ou peut-être qu'il n'aime pas Trump, je ne sais pas. Je n'aime que les gens qui m'aiment, donc je choisirai Michael Jordan sans hésitation. »

Le président américain n'a fourni aucune explication ni aucune preuve pour étayer sa grave accusation à l'encontre de James, qui a annoncé vendredi dernier son transfert dans les rangs des Philadelphia 76ers en vue de la saison prochaine, sa 24e en carrière professionnelle en NBA.

James possède un palmarès riche en réalisations : il a été sacré champion NBA à 4 reprises et a remporté le trophée de meilleur joueur de la ligue ainsi que celui de meilleur joueur des finales à quatre reprises chacun, ce qui fait de lui l'une des plus grandes légendes de l'histoire de ce sport.