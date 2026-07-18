Réuni ce samedi matin (heure de Greenwich) avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain Donald Trump a suggéré, sur un ton ironique qui a fait rire l’assistance, que les États-Unis organisent une nouvelle Coupe du monde « sans le Mexique ni le Canada ».

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré : « Nous devons organiser une autre Coupe du monde… sans le Mexique ni le Canada ! ».

Il a ajouté : « Nous voulons recommencer, nous ferons appel à un autre pays… Gianni (Infantino, président de la FIFA) a proposé la Chine, c’est un court trajet, les joueurs vont adorer. »

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Interrogé sur le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun, l’ancien président a révélé : « C’est l’un des moments les plus mémorables quand ils lui ont donné ce carton rouge. J’ai dû appeler Gianni et simplement faire une recommandation. Tout s’est finalement beaucoup mieux terminé, car il n’y a pas eu de polémique. Vous avez pris une autre excellente décision (s’adressant au président de la FIFA)… On ne vous rend pas suffisamment hommage pour cela. »

De son côté, Gianni Infantino a rendu hommage à Trump en déclarant : « Le rêve américain, Monsieur le Président, est devenu réalité. Nous avons uni le monde… La Coupe du monde 2026 est le plus grand événement social et culturel que l’humanité ait jamais connu. Je vous en remercie, Monsieur le Président Trump. »

Le président de la FIFA a estimé que la Coupe du monde 2026 avait dépassé toutes les attentes, soulignant « les stades pleins, les millions de supporters et les milliards de téléspectateurs à travers le monde ».

Trump et Infantino devraient assister à la finale de la Coupe du monde 2026, dimanche, qui opposera l’Argentine à l’Espagne au MetLife Stadium, dans le New Jersey.



