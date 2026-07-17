Trump a assisté à la finale de la Coupe du monde depuis les tribunes, où il a croisé son adversaire

La finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, programmée dimanche prochain, ne se jouera pas seulement sur la pelouse. Elle marquera aussi une nouvelle rencontre entre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président américain Donald Trump, alors que leurs relations restent tendues sur les dossiers de la défense, du commerce et de l’Iran.

Selon l’agence Reuters, le cabinet de M. Sánchez a confirmé ce vendredi que le chef du gouvernement se rendra dans le New Jersey pour assister à la finale. Si « La Roja » l’emporte, c’est M. Trump qui pourrait remettre le trophée à l’équipe espagnole.

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Leur relation est tendue : Trump a plusieurs fois critiqué Madrid pour son refus de consacrer 5 % de son PIB à la défense, comme le réclame l’OTAN, et a brandi la menace de sanctions commerciales.

La dernière de ces déclarations remonte au début du mois, lors du sommet de l’OTAN, lorsque Trump a demandé à ses conseillers de « rompre toutes les relations commerciales avec l’Espagne, y compris les visites ».

Le président américain est ensuite revenu sur ses propos, affirmant que l’Espagne avait versé les contributions requises et s’était montrée « très généreuse ».

De son côté, le Premier ministre espagnol a réaffirmé sa volonté de maintenir des relations excellentes avec ses alliés, précisant que son entretien informel et cordial avec le président américain, en marge du sommet de l’OTAN, avait porté sur plusieurs sujets, dont la Coupe du monde.

Le chef du gouvernement espagnol s’est déjà rendu à plusieurs reprises aux États-Unis depuis son entrée en fonction, principalement pour assister aux sessions de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a également effectué un déplacement à Washington en 2023 afin d’entretenir des entretiens bilatéraux avec l’ex-président américain Joe Biden.

Dans le même ordre d’idées, la famille royale espagnole a confirmé sa présence en tribune pour soutenir « La Roja » : le roi Felipe VI, la reine Letizia ainsi que leurs deux filles, la princesse Leonor et la princesse Sofia, assisteront à la finale.