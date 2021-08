Troyes : revanchard, Adil Rami affiche ses ambitions

De retour en Ligue 1, le champion du monde 2018 veut montrer qu'il est encore un joueur de haut niveau et faire taire ses détracteurs.

Après une saison à Boavista, Adil Rami est de retour en Ligue 1. Après deux années passées en Turquie, en Russie et au Portugal, le champion du monde 2018 est de retour en France du côté de Troyes où il s'est engagé cette semaine. Souvent critiqué pour ne plus avoir fait du football sa priorité depuis la victoire à la Coupe du monde en 2018, Adil Rami est prêt à faire taire ses détracteurs. Dans une interview accordée à L'Equipe, le défenseur central a affiché ses motivations.

"Je suis très honoré et très fier de porter ce maillot. Je sais ce que les gens pensent, ce qu'ils se demandent. En France, on met des personnes dans des cases alors que moi, je suis un anti-case. Je sais faire rire, être un bon consultant mais je sais aussi travailler et être focus sur le foot. Je compte bien m'épanouir et mettre les points sur les i. Mettre les choses au clair, montrer que je suis un footballeur et un battant. On me voit souvent à travers mes sourires et mes blagues, mais je suis aussi un grand bosseur", a expliqué Adil Rami.

"Il faut savoir que je me préparais. J'ai résilié avec Boavista pour des raisons qui m'appartiennent mais j'ai continué à travailler, à me tenir en forme. Ce n'était pas le moment pour moi d'arrêter ma carrière. J'ai eu des propositions exotiques mais quand j'ai eu le retour de Troyes, j'ai dit : « let's go ». Je suis bien mentalement, je sais que je vais être surveillé et attendu mais j'avais envie de revenir en France et de jouer ici. C'est parfait pour moi", a ajouté le défenseur de 35 ans.

Adil Rami est heureux de revenir en France : "Revenir en Ligue 1 avec un sentiment de revanche ? Revanche, c'est un grand mot. J'ai eu une histoire avec une personne (Jacques-Henri Eyraud, l'ancien président de l'OM), on ne va pas la refaire et mélanger foot et OM. J'ai surtout envie que mes enfants me voient jouer en France, de leur montrer leur papa footballeur. Avant de venir ici, je m'entraînais tous les jours, parce que j'aime le goût de l'effort, me faire mal. Physiquement, j'ai de bonnes bases, je ne pense pas être très loin de mon meilleur niveau".

"Je veux apporter de l'expérience, du caractère. Je n'aime pas perdre. Certains conseils sur le terrain, aussi. Jouer un rôle de pseudo capitaine et de grand frère, je sais faire. Pourquoi avoir signé seulement un an ? Déjà, ce n'était pas un choix facile pour l'ESTAC. Ensuite, c'est à moi de montrer que j'ai faim, que je suis à la hauteur. Y aller « step by step », à mon âge, c'est logique", a ajouté le défenseur central de 35 ans.

L'ancien international français est content que son arrivée ait suscité de l'engouement à Troyes : "Ça fait plaisir. Paris a Messi, vous, vous avez Rami (rires). Je sens un peu d'engouement, je sais que ça fait parler, je reçois beaucoup de messages mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui vit dans le passé. C'est à moi de travailler pour amener une concurrence saine et gagner ma place comme n'importe quel joueur".