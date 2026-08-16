Troy Parrott tout proche d’un transfert : l’AZ se rapproche d’un accord avec un club espagnol

Il y a de fortes chances que Troy Parrott quitte l’AZ pour le Real Betis. Selon le journaliste transferts Mounir Boualin de Soccernews, les négociations entre les clubs sont entrées dans leur phase finale.

West Ham United s’était récemment montré concret pour Parrott, mais s’est heurté à un refus de l’AZ. Voetbal International a indiqué que le club de Hollande-Septentrionale avait dit « non » à une offre conséquente des Anglais, qui se sont depuis rabattus sur Joël Piroe (Leeds United).

C’est une excellente nouvelle pour le Betis, qui veut devancer la concurrence et présenter l’Irlandais au public le plus rapidement possible. Le montant exact du transfert qu’a en tête l’AZ reste inconnu.

Il semble toutefois certain qu’il faudra mettre plus de 17,5 millions d’euros sur la table. C’est le montant que West Ham était prêt à débourser pour Parrott, sous contrat à l’AFAS Stadion jusqu’à la mi-2029.

L’attaquant de 24 ans est remplaçant cette saison en raison de son souhait de départ et a parfaitement compris que l’entraîneur Leeroy Echteld a désigné Mexx Meerdink comme nouveau numéro 9 titulaire.

Parrott est arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham Hotspur pour environ quatre millions d’euros, après avoir fortement impressionné à l’Excelsior lors de la saison 2023/24, sous forme de prêt.

À Alkmaar, Parrott avait de grandes chaussures à remplir après le départ de Vangelis Pavlidis vers Benfica, mais il s’en est très bien sorti avec 51 buts et 17 passes décisives en 97 matches.

En décembre, Parrott s’est aussi fait un nom sur la scène internationale. Avec deux buts contre le Portugal et trois face à la Hongrie, il a quasiment porté à lui seul le rêve irlandais de Coupe du monde. La qualification pour la phase finale lui a finalement échappé de peu.