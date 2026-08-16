Joël Piroe (27 ans) semble en passe de poursuivre sa carrière à West Ham United. C’est ce qu’écrit Voetbal International. Selon le magazine, le relégué est en « négociations très avancées » avec son club actuel, Leeds United. Cela a également des conséquences pour Troy Parrott.

Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. Les parties doivent actuellement seulement encore s’accorder sur les derniers détails. L’option d’achat incluse dans l’accord sera automatiquement levée si West Ham remonte en Premier League.

Piroe figure depuis plus longtemps déjà sur les tablettes de West Ham. Le club londonien a proposé un montant de quinze millions de livres pour Piroe. Leeds voulait toutefois percevoir davantage : vingt millions de livres.

Mais auparavant, Leeds fixait encore son prix de départ à seize millions de livres. La décision de Leeds de demander soudainement vingt millions de livres a donc suscité l’indignation de West Ham, de Piroe et de son entourage.

Il semble donc désormais qu’une formule ait tout de même été trouvée pour débloquer la situation : un prêt, avec l’obligation pour West Ham de recruter définitivement Piroe en cas de promotion.

Piroe évolue à Leeds depuis l’été 2023, date à laquelle le club l’avait recruté pour quatorze millions d’euros en provenance de Swansea City. En 118 matches officiels, il a inscrit 34 buts pour le club de Premier League. La saison dernière, l’attaquant, sous contrat jusqu’à la mi-2027, a toutefois eu de moins en moins de temps de jeu.

Piroe est né à Wijchen, mais possède, en plus de la nationalité néerlandaise, la nationalité surinamaise. C’est pour ce pays qu’il a disputé en mars de cette année sa seule sélection à ce jour.

VI ajoute également que le choix de West Ham en faveur de Piroe signifie que Parrott peut, pour l’instant, oublier un transfert vers ce club. L’Algemeen Dagblad révélait il y a quelques semaines que West Ham était prêt à répondre au prix demandé d’environ trente millions d’euros par le joueur de l’AZ, mais le club londonien opte donc désormais pour Piroe.