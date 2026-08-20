Troy Parrott fait définitivement ses adieux à l’AZ et réalise un joli transfert en Liga

Troy Parrott a définitivement bouclé son transfert au Real Betis. L’attaquant irlandais quitte l’AZ pour le club espagnol, comme l’a annoncé le club d’Alkmaar.

Parrott est reconnaissant pour son passage à l’AZ et s’adresse au groupe ainsi qu’au staff au moment de ses adieux. « Les deux dernières années ont été jusqu’à présent les meilleures de ma vie. Quand je suis arrivé ici, j’avais perdu pendant un temps le goût du football. »

La période passée à Alkmaar lui a, selon ses propres mots, énormément apporté. « Tout le monde à l’AZ m’a aidé à remettre ma carrière sur les rails et à pouvoir désormais franchir ce pas vers l’Espagne », dit-il. « Je ne vous remercierai jamais assez pour les jours que nous avons passés ensemble. Les souvenirs que nous avons créés ensemble, je les porterai avec moi pour toujours. »

Le directeur technique Niels van Duinen garde lui aussi un très bon souvenir du passage de Parrott à Alkmaar. Il voit dans l’évolution de l’Irlandais un bel exemple pour les autres joueurs. « C’était très beau de suivre de près l’évolution de Troy au cours des dernières années durant lesquelles il a évolué aux Pays-Bas. »

Selon Van Duinen, ce transfert vers l’Espagne montre quelles étapes les joueurs peuvent franchir en partant d’Alkmaar. « Il a été fantastique et constitue désormais un très bel exemple pour beaucoup de garçons qui poursuivront leur progression après lui et qui voudront un jour, depuis l’AZ, rejoindre la Ligue des champions ou un championnat du top 5. »

Van Duinen souligne en outre que l’AZ ne perd pas seulement un élément important sur le plan sportif. « Il ne va pas seulement nous manquer comme footballeur, mais surtout comme homme. Cette étape, il la mérite amplement. »

L’attaquant avait rejoint le club à l’été 2024 en provenance de Tottenham Hotspur pour environ quatre millions d’euros, après avoir fait forte impression à l’Excelsior lors de la saison 2023-2024 dans le cadre d’un prêt.