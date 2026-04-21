Troy Deeney craint la relégation et identifie le Néerlandais comme bouée de sauvetage : « Ils ont besoin de lui »

Samedi, Tottenham Hotspur a arraché le match nul in extremis contre Brighton & Hove Albion (2-2). Grâce à son but et à sa passe décisive, Xavi Simons a mérité sa place dans l'équipe de la semaine de Troy Deeney.

En première période, Pedro Porro avait ouvert le score de la tête sur un centre de Simons, battant le gardien Bart Verbruggen. Kaoru Mitoma avait ensuite égalisé, avant que Simons ne redonne l’avantage aux Spurs d’une magnifique réalisation.

Mais Jan Paul van Hecke a trouvé Georginio Rutter, qui a égalisé dans le temps additionnel (95^e). Les Londoniens n’ont ainsi pas réussi à gagner en Premier League pour la quinzième fois consécutive.

Actuellement 18e de Premier League, le club londonien se trouve dans la zone de relégation.

Malgré ces réserves, Deeney entrevoit encore une lueur d’espoir pour les Spurs : « Il faut que Simons livre encore cinq performances de ce niveau pour offrir à son équipe la meilleure chance de se maintenir », a-t-il analysé sur le plateau de Match of the Day.

Pour l’instant, l’ancien Milanais n’a pas vraiment convaincu : deux buts et cinq passes décisives en 27 matchs. Sous contrat jusqu’en 2030, il pourrait toutefois voir ses plans bouleversés en cas de relégation.

Dans son Équipe de la semaine, Deeney a également retenu Virgil van Dijk, dont un coup de tête à la 100e minute a offert à Liverpool sa victoire 2-1 contre Everton.